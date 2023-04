Donald Trump já deixou o tribunal após a acusação

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Donald Trump foi formalmente acusado de 34 crimes, mas diz estar "inocente". Numa sessão conduzida pelo juiz Juan Merchan, no tribunal de Manhattan, o ex-presidente dos Estados Unidos da América (EUA) conheceu as acusações que sobre ele recaem por falsificação de registos financeiros, segundo avança a Reuters. As acusações podem ser lidas aqui na íntegra.





REUTERS

De acordo com a imprensa norte-americana, foram ainda tiradas as impressões digitais do multimilionário assim como uma fotografia (que não será a imagem típica norte americana, conhecida como mug shot). Espera-se agora o discurso de Alvin Bragg, o procurador-geral de Manhattan.



REUTERS

O processo está relacionado com um alegado pagamento de 130.000 dólares à atriz pornográfica Stormy Daniels antes das eleições de 2016 . A mulher diz ter sido coagida a manter-se calada sobre um encontro sexual que os dois tiveram num hotel em Lake Tahoe, dez anos antes. Caso fique provado, o acumular das acusações pode dar a uma sentença máxima de 136 anos de prisão.De fato azul-escuro e gravata vermelha (as cores usadas na campanha presidencial), Donald Trump entrou no edifício de rosto sereno , mas de braço em punho acenando aos milhares de pessoas que se encontraram no local.O silêncio foi apenas suspenso nas redes sociais, onde o magnata escreveu na rede social Truth Social: "A caminho do Lower Manhattan, o Tribunal. Parece tão SURREAL - UAU, eles vão PRENDER-ME. Não acredito que isso está a acontecer na América".A pedido dos advogados do ex-presidente, dentro do tribunal foram apenas admitidos cinco fotógrafos e apenas por alguns minutos, para evitar que fosse criada "uma atmosfera circense".Tendo em conta a mediatização do caso o pedido foi aceite, mas a imprensa norte-americana vai mais longe e dá conta de que a defesa de Trump pediu para que o julgamento fosse transferido para o bairro de Staten Island, também em Nova Iorque, por ser um local que "vota regularmente nos republicanos", mas até ao momento ainda não existem certeza sobre se o pedido foi de facto feito.Nas ruas, as autoridades de Nova Iorque viram-se obrigadas a pôr em prática "medidas de segurança" de forma a evitar protestos ou conflitos. Os apoiantes e críticos de Donald Trump acabaram por ser separados, encontrando-se em barricadas feitas pela polícia com o objetivo de tentar manter a ordem.Mas para já, a única certeza é que este não será um processo rápido e que o julgamento está "no mínimo a mais de um ano de distância". Caso tal aconteça, o ex-presidente será julgado durante ou mesmo depois da campanha eleitoral de 2024.O político tornou-se assim no primeiro presidente dos Estados Unidos a ser formalmente acusado de vários crimes e a situação está já a levantar bastantes dúvidas sobre a legalidade da reeleição.Ao mesmo tempo, correm as investigações que o ligam a uma possível fraude eleitoral na Georgia, pelo papel que poderá ter tido na invasão ao Capitólio em 2021 e ainda por ter levado documentos confidenciais da Casa Branca para a sua propriedade.Trump só deverá falar durante esta madrugada, perto da meia noite, na sua casa em Mar-a-Lago, na Flórida. Até ao momento apenas reiterou a sua inocência, garantindo que este caso está a ser alimentado por uma questão de "ideologia política".