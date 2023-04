Advogado de Trump espera que ia a tribunal seja 'elegante'

Na terça-feira, quando Donald Trump for presente a um juiz no tribunal de Manhattan, o seu advogado espera que seja um momento "indolor e elegante". Joe Tacopina disse ainda, no programa da CNN State of the Union que é de esperar a entrada de uma ação para a retirada das acusações que recaem sobre o ex-presidente dos EUA, mas só depois da audiência de terça-feira.







Na semana passada, um grande júri decidiu acusar Trump num caso que envolve pagamentos em dinheiro à ex-atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels, no momento da sua campanha para presidente em 2016. Na terça-feira, o magnata e político republicano será presente a tribunal para ouvir as acusações concretas que recaem sobre si, neste caso.Os advogados de Trump têm negociados com as autoridades e este não deve chegar ao tribunal algemado. Não se sabe, no entanto, se vai tirar as fotografias para o cadastro. Há quem acredite que deve fazê-lo para depois usar as imagens no merchandising da campanha para a reeleição em 2024. À porta do tribunal, as autoridades estão a preparar-se para o interesse dos apoiantes e críticos do ex-presidente, tendo colocados várias barreiras.Joe Tacopina referiu, este domingo, que muitos dos detalhes da acusação ainda estão "muito no ar" e que a única certeza é que Trump vai dizer "em alto e bom som e com orgulho que é inocente". Quanto à audiência, "esperemos que seja tão indolor e elegante quanto uma situação destas pode ser", sublinhou.Apesar de ainda não saberem exatamente que acusações estão pendentes, Tacopina passou o programa a defender que os pagamentos feitos à ex-atriz eram pessoais e nada tinham a ver com a campanha eleitoral. Uma das hipóteses da acusação pode ser acusar Trump de evasão fiscal por ter colocado estes pagamentos - 130 mil dólares (119.587 euros) - nas despesas de campanha.