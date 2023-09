Mosquito da dengue e vírus Zika detetado em Lisboa

O mosquito Aedes albopictus, responsável pela transmissão de doenças como a dengue, a infeção por vírus Zika ou febre chikungunya, foi detetado em Lisboa pela primeira vez. A confirmação foi feita pela Direção-Geral da Saúde (DGS), em comunicado enviado às redações, que indica não terem sido encontrados agentes da doença nos insetos descobertos. Também não se registam casos das doenças nos humanos.







A presença deste inseto "não é inédita em Portugal", acrescenta a DGS: "O mosquito foi detetado pela primeira vez no país em 2017, na região Norte e, posteriormente, na Região do Algarve (2018) e Alentejo (2022). É conhecida a sua expansão pelo sul da Europa onde se tem vindo a instalar, nos últimos anos, em países como Itália, França e Espanha."De acordo com informação no site da DGS, a sua propagação deve-se às alterações climáticas. Perante a deteção do mosquito, a DGS aumentou a vigilância mas não serão feitas recomendações à população."Os mosquitos foram identificados no âmbito da vigilância entomológica, demonstrando a capacidade operacional da Rede de Vigilância de Vetores (REVIVE), implementada em todo o território nacional. À data, não existe risco acrescido para a saúde da população, pelo que não se justifica a definição de recomendações à população", explica a DGS.O Aedes albopictus é originário das florestas tropicais do Sudeste Asiático e nos últimos 50 anos, foi disseminado em vários países, "incluindo no centro e sul da Europa, em Espanha, França, Itália, Alemanha, Bélgica, Holanda, República Checa, Suíça e Balcãs e, desde 2017, em Portugal (Penafiel e na Região do Algarve)", indica o site da DGS. "É atualmente considerada uma das mais invasoras espécies de mosquitos que nos últimos 50 anos foi capaz de colonizar áreas tropicais e temperadas de todos os continentes, exceto a Antártica."