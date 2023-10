Já estavam à sua espera. Mas quando o mosquito Aedes albopictus foi fotografado em Lisboa, soaram as sirenes. “É preocupante”, diz Luís Filipe Lopes, entomologista no Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT), da Universidade Nova. “É o mosquito que transmite os vírus da dengue, da zika, da chicungunha e da febre amarela”, acrescenta. A equipa de monitorização da Rede de Vigilância de Vetores, que junta especialistas de saúde pública, da Direção Geral da Saúde e do Instituto Nacional Ricardo Jorge, capturou alguns exemplares que foram depois estudados.