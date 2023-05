Vem aí a polio, a lepra e o dengue?

Uma doença que não está erradicada no mundo todo, não está erradicada em parte alguma.” É esta a explicação do infeciologista Jaime Nina, para os dois casos de lepra registados no mês passado em Portugal e para o risco do regresso da poliomielite na Europa. O caso mais grave é o da poliomielite ou pólio, como ficou conhecida. O Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças avisou na semana passada que o poliovírus foi detetado na Europa, apesar desta ter sido declarada livre da doença em 2002, pela Organização Mundial de Saúde (OMS).