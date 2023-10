Praga de percevejos em França: insetos espalham-se e levam ao encerramento de escolas

Os ministérios da Saúde, da Economia e dos Transportes vão reunir-se com o gabinete do primeiro-ministro de forma a estabelecerem e coordenarem um plano de ação contra os insetos.

Várias pragas de percevejos parecem estar a invadir França. Os insetos têm sido vistos em escolas, metros, restaurantes e até no aeroporto e já levaram o governo francês a reunir de emergência.







Os alertas sobre os percevejos começaram a surgir ainda durante o verão através de vídeos nas redes sociais em que os insetos surgiam nas cadeiras dos cinemas. Seguiram-se as reclamações em hotéis e nos transportes públicos. As pragas são tão grandes que obrigam os passageiros a descolarem-se de pé para evitar o contacto com os bancos.A escola Albert Camus, em Villefranche-sur-Saône, a norte de Lyon, já teve mesmo de encerrar as portas e a prova de que este é um problema presente em todo o país é que uma escola em Paris, o liceu Elisa-Lemonnier, seguiu o mesmo caminho.O problema é ainda agravado pela corrida às empresas de desinfestação que não têm mais vagas para responder a tantos pedidos, apesar de admitirem que é normal terem um maior número de pedidos após as férias.Na quarta-feira, o ministro dos Transportes, Clément Beaune, reuniu com várias empresas numa tentativa de arranjarem uma solução para controlar a presença dos percevejos, pelo menos nas redes de transportes.Sem uma aparente solução, os ministérios da Saúde, da Economia e dos Transportes vão reunir-se, esta sexta-feira, com o gabinete do primeiro-ministro de forma a estabelecerem e coordenarem um plano de ação contra os percevejos.