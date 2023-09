Pílula masculina: "Será que as mulheres vão confiar o seu papel aos homens?"

Que anticoncepcionais masculinos existem? Não é aconselhada a toma da pílula do dia seguinte mais do que três vezes? A propósito do Dia Mundial da Contraceção a SÁBADO foi tentar perceber quais os mitos que existem em torno da saúde sexual.