Coronavírus: Há vários tipos de máscaras, mas nem todas protegem

Num cenário ideal, toda a população portuguesa deveria usar uma máscara cirúrgica, considera Gorete Pimentel. "Porque, se estivessem infetados, e há pessoas assintomáticas portadoras da doença, não contagiariam outras pessoas", explica a presidente do Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos (SITEU).





A enfermeira acredita que a Direção Geral de Saúde só não o aconselha, porque não existem máscaras suficientes. Nem sequer para os profissionais de saúde, aponta. Há cerca de uma semana, Gorete Pimentel – numa iniciativa conjunta com duas farmacêuticas, três engenheiros, dois empresários, uma professora e mais uma enfermeira, para resolver este problema – arranjou um fornecedor no Brasil que disponibilizava um contentor de mais de um milhão de máscaras, que chegaria a Portugal em 24h."Contatámos o Infarmed e o secretário de Estado da Saúde e não deram resposta. Custava 600 mil euros e ninguém se disponibilizou para dar esse dinheiro", lamenta. O material teria como destino as instituições de saúde do Norte mais carenciadas, como Unidades de Cuidados Continuados e lares.Existem vários tipos de máscaras, mas nem todas podem ser usadas pelos profissionais de saúde., e que não precisam da certificação do Infarmed, porque não têm proteção contra as partículas e os microrganismos, são aquelas usadas, por exemplo, pelosJá astêm um filtro de retenção das partículas e das gotículas. Protegem apenas de dentro para fora, ou seja, "estamos a proteger quem está à nossa frente. São aquelas que os cirurgiões usam no bloco", explica a enfermeira. São de uso único, não podem ser reutilizáveis e, por isso, só devem ser mantidas durante a execução de uma tarefa ou atividade."Têm um tempo de vida de quatro horas, se não estiverem húmidas, da nossa respiração, ou contaminadas. Mas, sempre que ficam húmidas têm de ser substituídas, porque deixam de ter poder de retenção das partículas", explica a profissional. É por isso que a limitação de uma máscara por dia, para cada profissional de saúde – que foi imposta no Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, mas que, diz a enfermeira, acontece em muitos outros sítios – não faz sentido e "põe em risco os profissionais".Além disso, o profissional de saúde, ou a pessoa que a está a usar, não pode tocar na parte da frente da máscara – para não a contaminar.Aquelas que estão indicadas no contato com doentes infetados são as FP2, também chamadas de. Têm proteção de dentro para fora e de fora para dentro. "Servem para proteger o doente do que o profissional de saúde lhe pode, eventualmente, passar, mas também o contrário", diz."Nesta pandemia, todos os profissionais de saúde deviam usar este tipo de máscaras, de proteção bidirecional. Só que, como há muito poucas, estão racionadas para os colegas que entram em contato com os doentes infetados", diz Gorete Pimentel. Há uma razão para haver menos: é que estas máscaras são cerca de duas, ou três, vezes mais caras do que as máscaras cirúrgicas.Estando molhadas ou transpiradas também têm de ser substituídas porque deixam de ter efeito. Depois, ainda existem asque têm ainda um filtro mais potente, explica a profissional de saúde. São também usadas pelos trabalhadores das indústrias.O importante, ressalva, é que é preciso garantir que as máscaras têm capacidade de retenção das partículas, "e por isso os filtros têm de ser certificados pelo Infarmed", diz. "Senão, está-se apenas a dar uma falsa sensação de proteção, o que pode ser muito perigoso."