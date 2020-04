Se está preocupado com a eficácia da sua máscara de algodão, descanse que já há quem esteja a estudar a melhor. Há cientistas que estão a testar como reforçar as máscaras artesanais para que ninguém corra risco de ser contagiado com a Covid-19.

A Direção Geral da Saúde recomenda o uso de máscaras cirúrgicas a profissionais de saúde, pessoas com sintomas respiratórios, como tosse, pessoas que circulem em instituições de saúde. E alargou-o a grupos de risco, como os idosos, pessoas com doenças crónicas e estados de imunodepressão.

Recentemente recomendou o uso de máscaras comunitárias, por uma questão de precaução a "todas as pessoas que permaneçam em espaços interiores fechados com múltiplas pessoas, como medida de proteção adicional ao distanciamento social, à higiene das mãos e à etiqueta respiratória." Apesar de não estar provado cientificamente que o uso das máscaras evite a transmissão.

Perante a falta de máscaras cirúrgicas, há tutoriais na Internet sobre como fazer máscaras. Os especialistas recomendam tecidos de algodão espessos – se não conseguir ver a luz a rodear o seu polegar através do tecido junto à janela é porque tem uma boa capacidade de filtragem de partículas.

Mas ainda se estão a realizar estudos sobre a eficácia destas máscaras artesanais. Sobretudo nos EUA, onde o número de infetados ultrapassou os 855 mil e 48.061 pessoas morreram com Covid-19.

Cientistas da Universidade de Northeastern testaram meias de nylon juntamente com máscaras de algodão enviadas por pessoas que as elaboraram em casa e verificaram que reforçam a proteção contra partículas e gotículas, onde se podem encontrar o novo coronavírus.



Collants e desastre nuclear

A ideia surgiu de estudos com máscaras artesanais e meias de nylon efetuados nos anos 80 após um acidente nuclear na Pensilvânia. "Verificaram que colocar uma parte da meia na cara e enchê-la com qualquer outro tecido, conseguia manter de fora partículas em queda", disse a professora de engenharia da universidade e uma das autoras do estudo, Loretta Fernandez, à rádio norte-americana NPR.

A cientista testou as meias nylon, colocando um pedaço de uma perna da parte de fora das máscaras artesanais. "Melhorou bastante o desempenho de todas máscaras e algumas com melhores resultados do que a mascara cirúrgica 3M que usámos como controlo", explicou.

As máscaras caseiras variavam na proteção contra partículas, algumas delas deixando passar mais de 70% de partículas. Mas com as meias de nylon, o nível de filtragem aumentou entre 15 a 50%.

Até às máscaras cirúrgicas obtiveram melhores resultados com uma meia nylon no exterior. Porquê? "Adicionar uma camada que mantém a máscara bem fixa à cara vai melhorar a função de qualquer máscara, porque a proteção não depende apenas do material que filtra, mas também a forma como a máscara se adapta à cara. Não queremos que ar entre nas zonas laterais da máscara", conclui Loretta Fernandez.

O estudo foi publicado no site da universidade, mas ainda não foi revisto por cientistas da mesma área.