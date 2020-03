Os estudos sobre o novo coronavírus surgem às dezenas e centenas por dia. Sempre com alguma informação que não se sabia antes, com dados explicativos, previsões. Mas, pelo meio, existe o lado inverso. O de universidade que fecham e experiências que são interrompidas. E isso está a levar a que cientistas e especialistas tenham de abater os seus ratos de laboratório.

O aviso foi dado pela ONG People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), que indicou que uma "matança" estaria a ser feita na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, depois de uma ordem para investigadores "reduzirem todas as atividades de pesquisa de laboratório não-críticas". Além desta, foram várias as universidades norte-americanas que, devido à crise de saúde pública causada pela Covid-19, pediram a alunos para "reduzirem as colónias o máximo possível".

Citando relatórios obtidos do Departamento da Agricultura e do Instituto Nacional de Saúde dos EUA, a PETA acusa o governo norte-americano de "crónicas e sistemáticas violações" da lei que visa o bem-estar animal.

"Porque é que estes animais estão a ser descartados tão facilmente?" questiona Kathy Guillermo, vice-presidente da organização à revista científica Science. "Os investigadores estão a escolher o caminho da conveniência e simplesmente a matar animais que nunca deviam ter sido comprados, alimentados ou alvo de experiências em primeiro lugar".

Na óptica dos donos das principais instalações de animais de laboratório nos EUA, o objetivo passa por assegurar que a saúde dos seus funcionários não é afetada pelo vírus, dada a possibilidade destes poderem ser infetados pela Covid-19 e serem forçados a ficar em casa. Se isso acontecer, são as universidades que ficam com a responsabilidade de alimentar, limpar e cuidar de milhares de animais de laboratório.

Nas universidades norte-americanas de Yale e John Hopkins, por exemplo, ainda não ordenaram a eutanásia aos seus ratos. Em vez disso, questionaram aos seus cientistas quais os ratos que já iriam ser abatidos de qualquer forma - por não se enquadrarem nos perfis das pesquisas.

Noutros casos, universidades estão a pedir que os seus investigadores escolham os animais a serem abatidos em caso de doença, conta a revista científica. À mesma, Hopi Hoekstra, uma bióloga evolucionária de Harvard, conta que já praticou eutanásia em quase metade dos seus mil ratos de laboratório.

E as coisas podem piorar. É que, se as reduções de funcionários nas universidades e centros de investigação continuarem, chegará uma altura em que não será possível cuidar de qualquer animal.

Isabella Rauch, uma imunologista da Universidade de Oregon, conta que já eutanasiou cerca de dois terços dos seus ratos de laboratório e, se a situação continuar assim, terá de reduzir a colheita a apenas 10%.