Maria nunca pensou viver a sua primeira gravidez "em cativeiro". "Imaginava um dia-a-dia em plena atividade, os almoços na esplanada e os brindes noturnos, com água das pedras) na hora de contar a novidade aos amigos", conta à SÁBADO. Estava longe de imaginar que teria de anunciar a tão esperada novidade por videochamada ou por mensagem. Mas já aconteceu.





Em tempo de pandemia – e apesar de a Organização Mundial de Saúde reiterar que não há, para já, evidência de que as grávidas estejam em maior risco de doença grave do que a restante população, "embora possam ser seriamente afetadas por certas infeções respiratórias", assim como o bebé –, a consultora de comunicação, 30 anos, e com 15 semanas de gestação, teve mesmo de resguardar-se. Só sai para ir à farmácia e à padaria ou ao minimercado do bairro, ou à noite para dar uma volta ao quarteirão.Mas com cuidados redobrados: "Vou sempre de mãos nos bolsos e uso o cotovelo e o pé sempre que possível (para abrir portas e acender luzes) e quando chego a casa deixo os sapatos à entrada e lavo as mãos durante os tais 20 segundos", diz.Também Marta Ferreira, 33 anos, mas já no final da gravidez (esta segunda-feira, 23, com 38 semanas e quatro dias), adotou alguns cuidados extra. Já deixou de ir às compras, só vai o seu marido, e quando os sacos chegam a casa, lava tudo. Até as embalagens. "As embalagens dos produtos lavamos com álcool e os alimentos com água corrente", conta.Aquilo que mais a preocupa, neste momento, são as circunstâncias em que vai ter o seu primeiro filho, o Francisco. Optou pelo privado, será na CUF Descobertas, e o hospital já a informou que o pai não pode assistir a mais exames (neste caso, os CTG, que medem a frequência cardíaca do bebé e as contrações do útero nesta fase final), nem consultas, e que também não poderá estar presente no parto. "Só pode estar uma hora comigo durante o trabalho de parto", diz à SÁBADO."Criamos expetativas durante nove meses e dizerem-nos que, afinal, as coisas não vão acontecer dessa forma, obriga-nos fazer quase um luto. Eu sei que é para o bem de todos, mas ainda assim é duro passar por esse momento sozinha. Já me fartei de chorar", diz a consultora de recursos humanos.Segundo a OMS, todas as grávidas, incluindo aquelas com infeção confirmada ou suspeita por Covid19, têm direito "a ter um acompanhante da sua escolha presente durante o parto". Contudo, em Portugal, a Direção Geral de Saúde deixou ao critério de cada instituição a implementação de protocolos.Na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, por exemplo, quando uma mãe dá entrada em trabalho de parto, os pais têm de permanecer na rua. "Só posteriormente são chamados para assistir ao parto, mas há um circuito diferente do público", explica à SÁBADO a obstetra Ana Teresa Martins. Ainda não houve, até ao momento, nenhuma suspeita confirmada, mas a maternidade já faz uma divisão entre uma zona limpa e uma zona suja (para os casos suspeitos)."Para já, só se testam os casos que têm possibilidade de virem a ser positivos", diz a especialista. Ou seja, as mulheres com sintomas, contato com pessoas infetadas ou potencialmente infetadas ou que viajaram recentemente.A precaução em relação aos pais é justificada, considera a profissional. "É uma questão de segurança, não só dos profissionais de saúde, mas de toda a gente que está dentro do hospital", explica. "Cada grávida é uma potencial fonte de contaminação, se estiver o marido, já são dois", acrescenta. Além disso, também foram suspensas as visitas após o parto.O acesso à amamentação tem sido outra questão levantada. Ainda não existem certezas se uma grávida com Covid19 pode transmitir o vírus ao feto ou ao bebé durante a gravidez e o parto. "Até ao momento, o vírus não foi encontrado em amostras de líquido amniótico ou leite materno", esclarece a OMS. A primeira bebé portuguesa que nasceu de uma mulher com coronavírus não está infetada, o que confirma esta convicção.Também há vários estudos que o corroboram. Como um publicado na revista Lancet, ainda em fevereiro, que confirmava que não há evidência científica que mostre que as grávidas passem a infeção aos embriões, nem durante a gestação nem no momento do parto, citou o jornal Público.No Hospital de São João, no Porto, onde o parto decorreu, como a mãe só pode ter contato com o bebé devidamente protegida, a amamentação tem de ser assegurada por via de extração do leite. "É o que indicam as guidelines internacionais, embora cada instituição possa adotar a sua política. Pensa-se que o vírus não é excretado pelo leite, mas existe a questão da proximidade com a mãe. É um esforço para diminuir a infeção", diz Ana Teresa Martins.Diana Catarino, 38 anos, está à espera do segundo rapaz, o Jaime. Está de 38 semanas e, apesar de confiar que vai tudo correr bem, confessa que tem alguns momentos de desespero. "Quando penso que posso ter de ficar mais de um mês trancada em casa com um recém-nascido e mais um miúdo", conta à SÁBADO.Não consegue deixar de ver notícias, embora lhe causem alguma ansiedade, e admite que uma das coisas que mais lhe custa é a separação da família. "Os meus pais moram a 300 quilómetros e o meu pai é diabético e hipertenso. Às vezes, quando falo com eles sinto algum desespero, mas prefiro que eles fiquem resguardados", diz. Além de que as videochamadas acabam por ajudar a colmatar as saudades.É o que acontece também a Maria. Fala todos os dias com a família. Conversa por WhatsApp, Facebook ou House Party com aqueles que não vivem em Lisboa e, com os restantes – tem uma família grande, são 4 irmãos e 14 sobrinhos – combina uma espécie de encontros a uma distância segura. "Uns ficam à janela ou varanda, outros no passeio e partilhamos as coisas do dia a dia. Uma vez por semana também me deixam à porta serviço de catering: sopa, bolo acabado de fazer e pão", conta, divertida.É muito importante que as grávidas cumpram o isolamento social, considera Ana Teresa Martins. E, apesar de não serem consideradas um grupo de risco, a obstetra aconselha a que se comportem como tal. Explica: "É que a grávida que se infeta tem risco de aborto, prematuridade, morte fetal e restrição de crescimento", detalha. "O problema não é o vírus em circulação, mas as consequências da infeção. A pneumonia, a dificuldade respiratória ou a febre fazem com que as moléculas da infeção fiquem muito aumentadas no organismo e isso pode provocar contrações, que a bolsa se rompa, etc."Logo, as grávidas devem ter especial cuidado para não adoecerem. Além do isolamento social, é importante que depois de uma saída para o supermercado, ou outra, tirem a roupa e tomem banho, aconselha a profissional de saúde. "Porque o vírus permanece bastante tempo nas superfícies e o próprio elevador pode ser um local de contágio", esclarece.Além disso, devem respeitar as mesmas medidas de higiene respiratória que as outras pessoas. Outra coisa importante é respeitar a distância de mais de um metro das outras pessoas e não entrar no elevador com o vizinho. Por último, mas fundamental, alerta a obstetra da Maternidade Alfredo da Costa, "é importante as grávidas perceberem que não devem ir ao hospital nem ao centro de saúde, se não for estritamente necessário. É preciso continuar a vigiar a gravidez, mas é natural que as consultas sejam mais espaçadas e que muitas coisas possam ser esclarecidas pelo telefone".Apesar da dose extra de ansiedade, Marta Ferreira espera que, no final, esta seja uma história que vai ter para contar ao seu filho. Diana Catarino relativiza e já apelida o seu bebé de "filho da pandemia" e Maria espera que um dia, se tudo correr bem, "possamos olhar para isto com distância suficiente para dizermos aos nossos filhos e netos: 'O que tu precisavas era de uma quarentena'".