Um estudo publicado na revista Nature Medicine sublinha a importância do uso de máscaras cirúrgicas para impedir que pessoas infetadas com vírus que provocam infeções respiratórias contagiem outras, e um dos seus autores sublinha que, numa altura de pandemia de Covid-19 , talvez valha "a pena tentar" alargar o seu uso a toda a gente.O estudo, divulgado a 3 de abril, acompanhou 246 pessoas com suspeita de infeções respiratórias virais e analisou a quantidade de vírus (influenza, que provoca a gripe, coronavírus e rinovírus) por elas libertados. No fim, os resultados sugeriram que as máscaras podem limitar o contágio provocado por infetados - que, no caso do vírus da Covid-19, muitas vezes não apresentam sintomas.Don Milton, um dos investigadores do estudo, considerou que o uso de máscara por todas as pessoas quando saem de casa, indo a lojas ou outros locais com muita gente deve ser admitido."Em tempos normais diríamos que se não foi demonstrada a importância estatística ou a sua eficácia em estudos no mundo real, não o recomendaríamos. Mas no meio de uma pandemia, estamos desesperados. Pensamos que mesmo que corte a transmissão um pouco, vale a pena tentar", afirmou ao site Science Daily O estudo foi conduzido na Universidade de Hong Kong, como parte da investigação da tese de Nancy Leung.