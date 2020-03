Os recuperados do coronavírus não podem, para já, suspirar de alívio. As pesquisas sobre o risco de reinfeção permanecem inconclusivas. "Como o vírus é tão novo, ainda não sabemos quanto tempo durará a proteção gerada pela infeção. Precisamos urgentemente de mais pesquisas para termos certeza ", diz à revista britânica New Scientist Peter Openshaw, cientista especializado em imunologia pulmonar da universidade Imperial College London.Quer isto dizer que permanecem dúvidas se os ex-infectados desenvolvem imunidade ao vírus a longo prazo, até à criação de uma vacina eficaz.O discurso prudente é reforçado por vários imunologistas. Erica Bickerton, do Instituto Pirbright (Reino Unido), acrescenta: "A imunidade à SARS-CoV-2 ainda não está bem esclarecida e não sabemos quão protetora será a resposta do anticorpo a longo prazo." Outro entrave é apontado por Jeffrey Shaman, da Columbia University (Nova Iorque): as pesquisas podem não ser fiáveis, "o que é um problema com os testes para outros vírus respiratórios."Mas esta posição não é unânime entre a comunidade cientítica; há os mais otimistas que apontam para pesquisas encorajadoras sobre a não reincidência. Caso do professor de doenças infecciosas emergentes, Martin Hibberd, da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres:"As evidências são cada vez mais convincentes de que a infeção pelo SARS-CoV-2 leva a uma resposta de anticorpo que é protetora. Provavelmente essa proteção é vitalícia."Os resultados prévios decorreram de experiências com primatas. Uma equipa de investigadores da Academia Chinesa de Ciências Médicas de Pequim expôs quatro macacos rhesus ao vírus. Uma semana depois, todos apresentaram sintomas do tipo covid-19 e altas cargas virais.A pesquisa prosseguiu com a recuperação das cobaias, duas semanas depois. Tinham ganho anticorpos contra o vírus na corrente sanguínea. Os cientistas tentaram depois reinfectar duas delas, mas falharam. Alfredo Garzino-Demo, da Faculdade de Medicina da Universidade de Maryland (Estados Unidos), mostra-se otimista quanto às primeiras evidências porque sugerem "que é possível induzir imunidade protetora contra o vírus."