OMS confirma: novo coronavírus não se transmite através do ar

FACT: #COVID19 is NOT airborne.



The #coronavirus is mainly transmitted through droplets generated when an infected person coughs, sneezes or speaks.



To protect yourself:

-keep 1m distance from others

-disinfect surfaces frequently

-wash/rub your

-avoid touching your pic.twitter.com/fpkcpHAJx7 — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 28, 2020

"O coronavírus é sobretudo transmitido através de gotículas geradas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala". Num estudo publicado este fim de semana , a Organização Mundial da Saúde (OMS) analisou as formas de transmissão do vírus que causa a Covid-19 e chegou à conclusão que não se transmite através do ar."A transmissão por gotículas produz-se quando uma pessoa que se encontra em estreito contacto (menos de um metro) de outra que tem sintomas respiratórios (como tosse ou espirros) e entra assim em risco de por as suas próprias mucosas (boca e nariz) ou os seus olhos expostos a gotículas respiratórias potencialmente infecciosas", explica o estudo. "Assim, o contágio pode produzir-se por contacto direto com uma pessoa infetada ou por contacto com uma superfície ou um objeto que esta tenha utilizado".No entanto, em casos de tratamentos médicos, o cenário altera-se. Em situações muito especificas, como os tratamentos médicos nos quais se gera um efeito de aerossol – intubação ou respiração assistida –, esta transmissão aérea pode ocorrer. Por esse motivo, a OMS ressalva a importância de que os equipamentos de proteção individual, como as máscaras, devem estar reservados para os profissionais de saúde.Num alerta divulgado nas redes sociais, a OMS relembra: "Pode ser infetado ao respirar o vírus se estiver a menos de um metro de uma pessoa que tem Covid-19, ou ao tocar numa superfície contaminada e depois tocar nos olhos, nariz ou boca antes de lavar as mãos".Para se proteger, explica a OMS, "mantenha pelo menos um metro de distância dos outros e desinfete as superfícies que são frequentemente tocadas. Lave regularmente bem as mãos e evite tocar nos olhos, boca e nariz".O número de mortos em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou esta segunda-feira para 140. No total já há 6408 infetados no País - um aumento de 446 casos em 24 horas.Os casos recuperados mantém-se nos 143, revela o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS). Estão 164 pessoas na unidade de cuidados intensivos e 571 internadas.