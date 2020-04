Covid-19: Saiba quais são as empresas que vendem máscaras certificadas

O Centro Tecnológico das Indústrias do Têxtil e do Vestuário (Citeve) divulgou a lista das empresas que criam as máscaras comunitárias aprovadas segundo as normas da Direção-Geral de Saúde (DGS) Na lista, surgem ainda as empresas que criam as máscaras clínicas nível I (destinadas a profissionais de saúde) e de nível II (para profissionais que não sendo da saúde estão expostos ao contacto com um elevado número de indivíduos).As máscaras de nível 3 são para promover a proteção de grupo (com filtragem de partículas de 70%, ao passo que as máscaras para profissionais de saúde filtram 90% das partículas).Quanto à proteção de grupo, há 15 empresas acreditadas, mas só nove fazem máscaras reutilizáveis. As empresas listadas até ao meio-dia de dia 24 de abril - a lista é atualizada todos os dias - são a Daily Day Studios, Lda., a Digit All, Lda., Location Available, Lda., CAIFAI - Malhas e Confecções, Lda. , Camorsil - Têxteis e Confecções, Lda., Confecção Carnel, Lda. , Confecções Manuela & Pereira, Lda., José Paulo Ferreira da Silva e Simão e Olgando, S.A..Veja a lista completa aqui Em entrevista à Renascença, o diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) disse que na próxima semana já poderá haver máscaras de proteção social em hiper e supermercados.