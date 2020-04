Faroeste: EUA e França lutam por máscaras na China (até no aeroporto)

O caso foi revelado por Renaud Muselier, presidente da região de Provence-Alpes-Côte d'Azur. O autarca disse na RT France que perdeu um carregamento de milhões de máscaras vindas das China porque em pleno aeroporto (de Xangai) um misterioso grupo de americanos desviou o avião (e o seu carregamento) para os EUA a troco de um pagamento em dinheiro "três ou quatro vezes superior".





"[Durante uma reunião entre os presidentes de regiões] um deles disse-nos

que o seu pedido de máscaras fora roubado no próprio aeroporto, pelos americanos, que pagaram três vezes o preço, em dólares americanos. mas não vou dar o nome da região nem o número de máscaras encomendadas"

O presidente regional em causa terá sido Jean Rottner, da região de Grand Est, que se lamentou aos microfones da RTL: "É complicado, lutamos 24 horas por dia, e, de facto, na pista, os americanos pegam no dinheiro e pagam três ou quatro vezes pelos pedidos que fizemos. Então, realmente temos que lutar".Neste excerto do canal MRC, a pivot introduz o caso à discussão usando a palavra "faroeste" e mais à pergunta se os franceses devem responder com os mesmo métodos.

"As máscaras estão a tornar-se escassas e os americanos compram-nas onde quer que as encontrem, independentemente do preço", diz uma fonte do Liberation. "Pagam o dobro e a dinheiro, mesmo antes de ver a mercadoria. Obviamente, assinamos compromissos com os produtores, mas não estamos numa situação normal ... Além disso, nos últimos dias, a própria China bloqueou várias entregas.É uma corrida contra o tempo encontrar um produtor confiável e depois arranjar uma maneira de a encomenda nos chegar."



Na mesma peça do jornal francês é descrito o caos em que se encontra neste momento a produção, negociação e expedição de máscaras na China. Só as regiões francesas - à margem do governo central - encomendaram 60 milhões de unidades.