George Gao, diretor-geral do Centro Chinês de Controlo e Proteção de Doenças, assegurou que o isolamento social é a estratégia essencial para controlar qualquer doença infecciosa e garantiu que o grande erro da Europa é as pessoas não estarem a usar máscaras.



Após dois meses de tentativas, a revista Science conseguiu entrevistar o maior especialista em coronavírus da China.

"O maior erro nos Estados Unidos e na Europa, na minha opinião, é que as pessoas não estão a usar máscaras", disse Gao. Em Portugal, na conferência de imprensa do dia 22 de março, a diretora-geral da Saúde foi clara: "Não vale a pena a utilização de máscaras, sobretudo se não forem verdadeiras máscaras, mas pedaços de tecido. O importante é o distanciamento social e ter cuidado com o contacto com a boca e com o nariz". Afirmou ainda que as máscaras apenas dão "uma falsa sensação de segurança".



Mas o diretor-geral do Centro Chinês de Controlo e Proteção de Doenças não partilha da mesma opinião. "O vírus é transmitido por gotículas e pelo contacto de proximidade", explicou, ressalvando que "gotas desempenham um papel muito importante, daí ser necessário usar uma máscara". "Quando as pessoas falam, há sempre gotículas a sair da boca. Como muitas pessoas têm infeções assintomáticas ou pré-sintomáticas, se usarem máscaras, podem impedir que gotículas que transportam o vírus saiam e infetem outras pessoas", disse.

Mas esta não é a única medida de contenção que os outros países devem adotar, garante. Na China, por exemplo, há termómetros em qualquer local - à entrada de lojas, edifícios, transportes públicos. "A qualquer lado que se vá na China há termómetros. É preciso medir a temperatura às pessoas o máximo possível para garantir que qualquer pessoa que tenha uma temperatura mais elevada não entra [nestes locais]", afirmou.

O que podem os outros países aprender com a China?

O distanciamento social é, segundo George Gao, a estratégia essencial para controlar qualquer doença infecciosa, principalmente as respiratórias. E o que fizeram os chineses? "Primeiro usámos ‘estratégias não farmacêuticas’, porque não temos inibidores ou drogas especificas e não há vacina", explicou o diretor-geral do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da China. "Segundo, é preciso isolar todos os casos. Terceiro, casos próximos [de pessoas infetadas] devem ficar em quarentena: passamos muito tempo a tentar encontrar todos estes casos e a garantir que ficam em quarentena e isolados. Quarto, suspender todos os eventos públicos. Quinto, restringir os movimentos", afirmou.



A pandemia de Covid-19 matou quase 48 mil pessoas em todo o mundo desde que a doença surgiu em dezembro na China, segundo um balanço da AFP às 11h00 desta quinta-feira, a partir de dados oficiais.



De acordo com a agência de notícias francesa, morreram 47.993 pessoas, foram diagnosticados mais de 944.030 casos de infeção pelo novo coronavírus. Foram consideradas curadas pelo menos 182.700 pessoas.



Depois de Itália, os países mais afetados são Espanha, os Estados Unidos, França e China continental.