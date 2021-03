Sara, 'mãe' de seis cães, criou a primeira plataforma de viagens pet friendly

Viajar com os animais de estimação era sempre um "frete", conta Sara Bastos. Não por causa dos seus seis cães - e de outros tantos gatos, embora esses ficassem em casa - mas por causa da dificuldade em encontrar alojamento para a bicharada.







"Encontrava onde ficar, mas demorava tanto tempo que se tornava esgotante. Ou diziam-me que eram pet friendly e depois afinal não eram, ou então aceitavam cães mas só até 5 kg", recorda a empreendedora de 28 anos. "Isto tem de ter soluçao", pensou - e meteu mãos à obra.Sara juntou-se a mais quatro jovens empreendedoras para criar aquela que diz ser a "primeira plataforma a nível nacional que reúne um amplo conjunto de serviços pet friendly, desde alojamentos a experiências turísticas, bem como de serviços para animais."Assim surgiu a Tails Travel , para dar resposta às necessidades de Sara e às de outros donos. No mundo das startups, a fórmula não é nova: se eu tenho algo que precisa de ser resolvido, é muito provável que haja mais pessoas com o mesmo problema.O problema, neste caso, era não haver um site ou uma app dedicada em exclusivo a reunir informação útil para quem não abdica da companhia dos animais. Por isso a Tails Travel permite não só reservar alojamentos, mas também restaurantes, parques e jardins."Todos aqueles que usufruírem dos serviços da plataforma terão o seu tempo de pesquisa rentabilizado, uma vez que terão acesso a uma informação compactada, íntegra e coesa, através de um só clique", explica Sara, que com este negócio pretende também promover o "cluster turístico pet friendly" e demonstrar que é possível conhecer "tanto Portugal como o mundo na companhia dos nossos melhores amigos".E Sara tem muitos amigos, ou "filhos", como lhes chama. Há a Maria, uma Boxer com 12 anos que pesa 25 kg; a Ginja, Labradora com 6 anos e 35 kg; Baco, também Labrador, com 4 anos e 40 kg; a pequena Baileys, uma Chihuaha com 2 kg; Beirão, o Pastor de Shetland com 2 anos e que pesa 5 kg e, por fim, o Fino, um cão arraçado com ano e meio de idade e que pesa 6 kg.A estes juntam-se ainda seis gatos com idades entre 2 e 11 anos.O investimento para arrancar com o projeto foi o tempo que Sara e as suas quatro co-fundadoras despenderam para criar o site, desenvolver o conceito. Além da informação que a Trails Travel reúne, os visitantes do site têm também a opção de comprar um roteiro turístico para as suas férias, com isto tendo a certeza de que para onde quer que vá os seus companheiros serão sempre bem vindos. O preço dos roteiros começa nos 20 euros."Tivemos ontem o primeiro pedido de roteiro turístico!", conta com entusiasmo apenas dois dias depois da data de lançamento do projeto: a 21 de março de 2021.A subscrição de serviços, publicidade paga, venda de roteiros turístico e servir de plataforma de negócios para empresas que operem nesta indústria é a base do modelo de negócio.Há ainda uma componente de rede social, de comunidade. "As pessoas podem adicionar na plataforma sítios que sejam do seu interesse, como praias, jardins e trilhos. O objetivo é criar uma comunidade de partilha, onde possamos viver ao máximo novas aventuras na companhia dos melhores amigos", acrescenta.O objetivo para o primeiro ano da Tails Travel, que já está disponível também nos idiomas inglês, espanhol, francês e alemão, é "conquistar o mercado português." Espanha, França e Inglaterra - "por esta ordem" - estão na mira para 2022.