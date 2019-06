Com o pico do verão, vêm os problemas dos "amigos de quatro patas". É assim que o veterinário Luís Montenegro se refere aos pacientes, que lhe chegam mais prostrados nesta altura do ano. Quando a respiração deles fica ofegante, a temperatura dispara acima dos 39.º e o ritmo cardíaco acelera, pior ainda. Pode ser um golpe de calor.





O diretor clínico do Hospital Veterinário Montenegro, com 23 anos de experiência, dá uma série de dicas de prevenção e enumera as complicações mais frequentes. Em entrevista à, refere ainda um caso clínico feliz: de um bulldog francês, com cerca de três anos, que entrou na urgência médica em colapso e foi ressuscitado pela equipa médica.Com a chegada do calor os cuidados a ter com os animais de estimação têm de ser multiplicados para lhes garantir saúde e bem-estar: água fresca e em abundância, sombras e evitar da prática física intensa. No entanto, nas alturas em que as temperaturas estão mais elevadas, recebemos essencialmente pedidos de ajuda de donos preocupados com os seus cães. Em Portugal, temos muitas raças de cães inadaptadas ao clima; são as que menos têm o instinto de se protegerem. É o caso dos Chow-Chow, Buldogue inglês, Boiadeiro de Berna e São Bernardo, Pug, Boxer, Husky Siberiano.Devido ao seu pelo longo e denso; pela proveniência de regiões frias; ou pelas características braquicefálicas que dificultam a capacidade respiratória - podem chegar a correr riscos. É importante alertar os donos que a exposição dos animais a altas temperaturas pode conduzir ao chamado Golpe de Calor; uma ocorrência que leva à morte em pouco tempo.

Qual é o principal erro que os donos cometem?

A tolerância dos nossos amigos de quatro patas ao calor é muito mais diminuta que a dos seres humanos. Por exemplo, deixar um cão ou um gato no carro ou passeios no exterior, nas horas em que o sol está mais alto, afeta a estabilidade e saúde dos animais. Podem sofrer um golpe de calor, tratado como emergência médica.



Pode enumerar os sinais de alerta do golpe de calor?

São variados: desde a respiração (acelerada, difícil, ruidosa e ofegante); ao ritmo cardíaco acelerado; fraqueza; prostração; ou temperatura corporal acima dos 39,5º. Nestes casos, os donos devem comunicar de imediato com centro de atendimento veterinário para ter as primeiras indicações. Baixar a temperatura corporal com mantas húmidas e frias é uma prioridade, seguindo-se o transporte urgente a uma urgência veterinária.



Qual o caso que mais o impressionou?

De um casal que recolheu um animal de raça Bulldog francês, com cerca de três anos. O cão entrou na nossa urgência médica em situação de colapso, agravado pelo síndrome de braquicéfalo – ou seja, dificuldade respiratória consequente a uma palato mole e excessivamente alongado. Correu tudo pelo melhor e o paciente foi ressuscitado pelos nossos veterinários. Foi um momento de felicidade para todos, incluindo da equipa médica, do casal benfeitor, e dos tutores identificados através do microchip.



Além do golpe de calor, quais são as complicações mais frequentes?

O agravamento de insuficiências respiratórias e hemoparasitas. As mudanças na dieta também provocam infeções gastrointestinais. É de evitar alimentos pesados e alterar a dieta sem prescrição médica. Destaco ainda a otite, infeção auditiva com maior incidência nos meses quentes, pelo facto de os animais se molharem. Os banhos aumentam porque os cães sujam-se mais. Acumulam assim humidade na região das orelhas, onde proliferam bactérias e fungos. Raças de orelhas grandes, com muitos pelos nos ouvidos ou canais auditivos pequenos são mais propensas a desenvolver otites. A forma de evitá-las é secar bem os ouvidos após o banho, com gazes secas ou com um pano limpo. Outra dica é verificar as orelhas do animal a cada dois ou três dias. Os atropelamentos e quedas são mais comuns. Aconselho o passeio com vigilância e uso de trela.

Recomenda mais ingestão de água, em intervalos de 20 minutos?

A ingestão de água diária está diretamente relacionada com o peso do animal e numa situação fisiológica o próprio tem a capacidade de a controlar. As suas perdas de calor são feitas através da evaporação da humidade, durante a sua respiração. Para evitar a desidratação, a água deve ser fresca e estar sempre à disposição.

Há mais abandonos nesta fase do ano?

Não tenho informação de números, mas existe um longo caminho a percorrer em relação à questão do abandono de animais na época de férias, e em particular, no verão. Os afetos dão lugar ao desprezo. Agora que as férias estão a chegar, é fundamental sensibilizar os donos para este comportamento punido por lei, até porque, são cada vez mais as alternativas disponíveis para deixar os melhores amigos bem instalados e proporcionar-lhes umas férias. A opção mais económica é deixar o animal com alguém de confiança, mas existem hotéis e serviços de pet sitting ao domicílio, ou plataformas de pet sharing onde a vontade de uns irem de férias se cruza com o desejo de outros tomarem conta de animais, por período definido.

Há especialistas que dizem que a ração dos cães não deve estar exposta na taça mais do que 30 minutos por dia. Concorda?

As rações precisam de ser conservadas e armazenadas com o devido cuidado para evitar contaminação e perda de qualidade. A ausência deste comportamento pode levar à deterioração da comida e a infeções graves que podem culminar na morte do animal. O ideal é evitar comprar embalagens de comida de tamanho grande e não deixar comida na taça mais do que 30 minutos para evitar perder os seus nutrientes. Havendo oportunidade, deve ser recolhida e novamente embalada. Para os donos que não têm esta facilidade, devem gerir as refeições do seu companheiro de acordo com os seus horários para evitar longas horas de exposição, até porque com o calor os animais tendem a comer menos.

O regime alimentar deles também deve mudar com o verão? Se sim, quais os alimentos que sugere para esta altura?

Visto que o apetite dos nossos animais diminui no verão, os donos devem adaptar o regime alimentar em conformidade. Para despertar o apetite de cães e gatos, existem pequenos truques que incentivam os animais de estimação a comerem e, consequentemente, a manterem-se sempre hidratados. Por exemplo: a mistura de ração seca e húmida para equilibrar as necessidades nutricionais e levá-los a beberem mais água; colocar a ração no congelador ou até mesmo juntar uns cubos de gelo para tornar a refeição mais fresca. Quanto aos melhores alimentos a incluir na dieta de verão, destacam-se aqueles na sua composição têm maioritariamente água, como o melão, a melancia, que ajudam a diminuir a temperatura corporal do animal.



Cães e gatos devem tomar banhos de sol para a síntese de vitamina D?

O sol possibilita a síntese de vitamina D pelo organismo. Portanto é recomendável que eles estejam expostos ao sol, mas não de forma exagerada e que comprometa a sua vida. A vitamina D elimina ainda organismos indesejados e ajuda a reforçar o sistema imunológico, proporcionando bem-estar. Devido às características do nosso clima e fornecimento de dietas adequadas, não é usual diagnosticarmos animais com sinais de hipovitaminose.

Precisam de protetor sol?

A exposição continuada e sem proteção dos animais ao sol pode culminar em queimaduras. Daí que seja essencial a existência de sombras para que os animais possam gerir o tempo que entendem estar a relaxar ao sol. Os de pelagem clara e com pouca cobertura são o principal alvo; é importante que lhes seja aplicado um protetor neutro e de elevado fator de proteção. De destacar os gatos brancos, em que é obrigatório aplicar protetor solar, principalmente nos pavilhões auriculares.

Devem ficar em casa porque está mais fresca?

Os nossos animais devem ficar protegidos em casa ou à sombra, principalmente nas horas de maior incidência solar – entre as 11 e as 18 horas. Os passeios podem ser feitos de manhã, ao final do dia ou até à noite, para evitar insolações e queimaduras solares.

Há mais risco de parasitas (por exemplo pulgas)? Onde picam?

O calor de verão favorece exponencialmente o número de ectoparasitas: pulgas, carraças e mosquitos que podem ser transmissores de doenças para o animal e para os humanos. As pulgas vivem no pelo do animal e alimentam-se do sangue, acasalam e põem ovos. As complicações que delas advêm incluem o pelo baço, a pele inflamada, comichão, anemia, a eventual transmissão de parasitas para o sangue e também dermatite alérgica à picada do parasita. As carraças fixam-se na pele do animal quando este roça na vegetação. A sua mordedura pode provocar uma reação alérgica como vermelhidão e inchaço e em casos mais graves, a febre da carraça através da transmissão de bactérias (Rickettsias).



Como fazer a prevenção?

Atualmente o mercado veterinário apresenta muitas soluções que incluem coleiras, pipetas, sprays ou soluções para unção.