Livres, leves e soltos: finalmente vamos poder voltar a...

As consequências são inevitáveis: dois meses de confinamento total deixaram a agonia de nos vermos privados dos nossos rituais, e o vazio no lugar das pequenas bênçãos quotidianas que nem sabíamos que o eram. Ficámos tão resignados no conforto do nosso lar que nos esquecemos do que é dar um passeio de perder as horas; tão habituados à ubiquidade do streaming que já não conhecemos o prazer de rir e chorar com estranhos numa sala de cinema.