Covid-19: Dois casos de contágio de humanos para gatos detetados no Reino Unido

Pode passar covid-19 ao seu gato? Dois casos detetados no Reino Unido fazem crer que sim. No âmbito de um rastreamento à população felina no país, a Universidade de Glasgow encontrou dois gatos que terão sido infetados pelos donos. As análises médicas revelaram a presença de covid-19 nos animais de raças diferentes, sendo que um não sobreviveu.







Covid-19 Gatos Reuters

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Os gatos viviam em casas separadas e revelaram sintomas respiratórios, sendo que o que morreu tinha tanta dificuldade em respirar que acabou por ser eutanasiado. Os donos tiveram sintomas de covid-19 antes dos animais.Segundo a SkyNews, estes casos sugerem que as pessoas infetadas com o novo coronavírus ou que tenham sintomas devem manter a distância dos seus gatos, pelo menos até terem recuperado."Houve um número muito pequeno de casos do vírus que causou covid-19 identificado em animais domésticos em todo o mundo e parece provável que a transmissão se fez de animais infetados para animais", afirmou Daniella dos Santos, vice-presidente da Associação Veterinária Britânica, ao jornal The Daily Telegraph.O estudo da Universidade de Glasgow indica que ainda não há provas de transmissão do coronavírus de gatos para humanos, nem de que os animais domésticos tenham algum papel na propagação de infeções humanas.