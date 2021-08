Reino Unido: Morte de gatos pode estar ligada a ração. Marca é vendida em Portugal

No Reino Unido, pelo menos 330 gatos morreram devido a uma doença rara que pode estar ligada a toxinas encontradas em algumas rações para animais retiradas do mercado. Uma delas tem representante em Portugal: a Applaws. A Agência de Segurança Alimentar do Reino Unido revela que a Applaws Cat Dry Chicken (frango), Applaws Kitten Dry Chicken, Applaws Cat Dry Chicken & Lamb (frango e cordeiro), Applaws Cat Dry Chicken & Duck (frango e pato), Applaws Cat Dry Ocean Fish (peixe), Applaws Cat Dry Senior Chicken, e a Applaws Cat Dry Chicken & Salmon (frango e salmão) foram retiradas do mercado, e recomenda aos tutores dos animais que não lhes dêem as rações descritas nesta lista.



Além dos produtos da Applaws, foram ainda retirados do mercado britânico uma ração dos supermercados Sainsbury e da marca AVA. As marcas são da empresa Food Hill Foods.



A doença detetada nos gatos foi a panleucopenia, que causa uma diminuição das células sanguíneas nos animais, podendo causar doença grave. Os animais com esta doença podem parecer mais cansados que o normal e recusarem comer. Um dos sinais a que deve estar atento é ao sangramento da boca, nariz ou intestinos. Em casos muito graves, as hemorragias excessivas podem levar ao colapso.