Jardins Históricos: 12 rotas para explorar o norte e centro de Portugal

Associação Portuguesa de Jardins Históricos anuncia 12 novas rotas que atravessam 29 jardins do norte e centro do país. As experiências incluem provas de vinho, alojamento e diferentes ofertas gastronómicas.

A Associação Portuguesa de Jardins Históricos (AJH) apresentou hoje, no Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, as "Garden Experiences", uma oferta de 12 rotas pelos Jardins Históricos da região norte e centro: "Criámos um produto turístico que faltava", disse Fernando Guedes, vice-presidente da Associação, referindo-se a um trabalho resultante de dois anos de inventariado aos quais se juntaram outros dois de definição de itinerários.

Promover um turismo cultural e de natureza, ao mesmo tempo integrado com outras propostas de agentes locais, foi a estratégia seguida pela AJH para acrescentar valor a uma parte importante do património português ainda pouco explorada. "É um produto com muita alma e potencial para promover o território", referiu desta feita Inácio Ribeiro, vice-presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, um dos parceiros desta iniciativa.

Os preços das rotas, que podem ser consultadas no site e na app da AJH e agendadas diretamente com os operadores turísticos Travel Tailors e Club Tour, vão desde os €55 (Coimbra: Jardins, Lendas e Natureza) aos €1.703 (Douro Premium: Uma História de Jardins) e estão divididas pelos segmentos Douro, Minho, Dão, terras de Basto, Coimbra, Ribeira Lima, Vinhos Verdes e Grande Porto.