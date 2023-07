Buscas em França para encontrar menino de dois anos desaparecido desde sábado

Émile estava a brincar no jardim da casa dos avós quando desapareceu. Testemunhas ainda o viram a afastar-se de casa, mas perderam-lhe o rasto. Centenas de agentes, bombeiros e populares estão no terreno.

Uma mega operação de buscas foi desencadeada em França para encontrar um menino de dois anos e meio que desapareceu numa aldeia no sul do país, no sábado. Émile estava a brincar no jardim da casa dos avós, perto de Le Vernet, na região dos Alpes da Alta Provença, entre as cidades de Grenoble e Nice.







O presidente da câmara de Le Vernet explicou que a criança tirou partido de um momento de desatenção dos avós e desapareceu. "A família estava a preparar-se para sair de casa. Ele tirou vantagem deste momento e desapareceu. Os avós deram pela sua falta quando o foram buscar para o meter no carro", explicou François Balique.Segundo o autarca, Émile caminha bem para a idade e não há qualquer suspeita de que tenha sido raptado. "É uma pequena aldeia com 20 e poucas casas... vemos tudo", apontou, em declarações à televisão francesa. "Ele pode ter-se afastado e ter-se perdido ou então escondido."No terreno, este momento, estão agentes da polícia, bombeiros, familiares e populares. Os avós notificaram o seu desaparecimento às 17h15 de sábado (hora local). Além dos homens no terreno e cães, há ainda helicópteros com mensagens gravadas da mãe de Émile e drones com câmaras térmicas que sobrevoam a área. Todas as casas da aldeia foram revistadas pelas autoridades.Émile, que vive perto de Marselha, estava a passar as férias com os avós. Dois populares referiram ter visto a criança a sair de casa deles. "Depois perderam-lhe o rasto", indicou o procurador local, Rémy Avon.A área das buscas foi alargada na segunda-feira e a polícia emitiu um apelo para quem possa ter visto a criança, que vestia uma t-shirt amarela e uns calções brancos.