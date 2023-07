A Câmara Municipal de Lisboa desenvolveu e está a concretizar o programa Cooling City – Arrefecer a Cidade. Mas a ONG Zero frisa que é preciso planeamento para enfrentar as ondas futuras.

Os verões têm sido cada vez mais quentes na Europa. A onda de calor do ano passado levou à morte de mais de 60 mil pessoas. É por isso que é necessário encontrar planos de preparação – para as pessoas e para as cidades - para minimizar os impactos. Em Lisboa, a Câmara Municipal está concretizar o programa Cooling City – Arrefecer a Cidade.