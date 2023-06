Colômbia. Crianças 40 dias perdidas na selva

“Milagre, milagre, milagre, milagre!” Foi assim que os militares fizeram a comunicação via rádio. Era a “senha” que estava combinada: dizer a palavra milagre por cada criança que encontrassem viva. Depois de 40 dias perdidos na selva amazónica colombiana – após terem sobrevivido a um acidente aéreo, no dia 1 de maio – Lesly, de 13 anos, Soleiny, de 9, Tien, de 4, e a bebé Cristin, de 11 meses, foram resgatados na última sexta-feira, 9 de junho, na província de Solano, no Sul da Colômbia. Estavam desidratados, com picadas de insetos e ferimentos ligeiros, sobretudo nos pés, mas bem, apesar de tudo. Segundo as autoridades, “as crianças ficaram muito espantadas, como se estivessem a viver algo irreal”. Foram levadas para um hospital de Bogotá.