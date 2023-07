Aberto inquérito judicial ao desaparecimento de Émile

Procurador anunciou abertura de inquérito devido à "complexidade do caso".

Luana Augusto com Ana Bela Ferreira

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O procurador de Digne-les-Bains, François Balique, anunciou que foi aberto um inquérito judicial ao desaparecimento de Émile.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos emile menino frança

A "complexidade do caso" levou à abertura do inquérito, segundo o comunicado citado pela BFMTV.As autoridades francesas continuam a investigar várias hipóteses para o desaparecimento do menino de dois anos e meio. O autarca da região colocou a hipótese de rapto de parte numa primeira instância mas agora já admite ser "a única esperança" para que o menino "esteja vivo".Ao Le Figaro, François Balique confessou que a única esperança "é que ele tenha sido levado e esteja vivo". "É a última coisa que se pode esperar e já é terrível", afirmou.