Algarve: dez dias de experiências incríveis

De Sagres a Vila Real de Santo António há uma costa de sol, beleza e experiências para o resto da vida. Para 10 dias de sonho no Algarve, criámos um guia essencial. Estão cá os pequenos-almoços à beira-mar, as estrelas Michelin, os passeios e os mergulhos.





Leia Também Al Sud: o sítio de todos os sentidos

Leia Também Ocean Revival: os corais de embarcações afundadas

Leia Também Dormir numa casa na árvore e ouvir música à luz de velas

Leia Também Conrad, um hotel que respira Algarve

Leia Também De tirolesa entre Portugal e Espanha

Leia Também Vila Origens: o norte de África num hotel de Albufeira

Leia Também Purobeach: a praia sobe ao sétimo andar

Leia Também Sora Beach Club: cozinha algarvia com os pés na areia

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

No primeiro dia, fomos visitar uma das mais recentes estrelas Michelin portuguesas - um restaurante em que a refeição estimula todos os sentidos - num resort de golfe com vista idílica para a baía de Lagos.No segundo, aventurámo-nos pelas profundezas do Atlântico para lhe falar de um projeto que visa proteger a vida marinha da costa algarvia - convidando-o a vir experienciá-la em primeira mão.Para o terceiro dia, falamos-lhe dos concertos intimistas à luz das velas que estão a tomar o Algarve de assalto, e de uma proposta hoteleira que promete tornar realidade os seus sonhos de infância.No quarto dia, descobrimos como se pode tornar num autêntico piloto de Fórmula 1 em Portimão, seja de carro, mota ou de kart, e sem negligenciar as opções para os mais pequenos.Para o quinto dia, sugerimos-lhe uma visita a um espaço histórico: no edifício da antiga discoteca Locomia, surge um clube noturno de um grupo hoteleiro que ataca, agora, também a cozinha asiática.Ao sexto dia, porque não visitar uma propriedade do século XIX especializada em prova de ostras e degustação de espumante? Aproveite também para fazer um passeio a cavalo pela ria.Para completar a semana, trazemos-lhe a história de um hotel louletano em profunda harmonia com a cozinha e os produtos regionais algarvios......e a primeira tirolesa transfronteiriça do mundo, cujo percurso começa na margem espanhola do Guadiana e termina na portuguesa.No oitavo dia, falamos-lhe de um projeto hoteleiro que nasceu de uma exploração arquitetónica árabe, e cuja missão é trazer um pedaço do norte de África para Portugal.E, para encerrar as férias, descubra o restaurante do Tivoli Marina Vilamoura que leva a praia ao sétimo andar, e o pequeno almoço até ao areal......e o restaurante que o convida a degustar a cozinha algarvia com os pés na areia e a praia mesmo ao lado.