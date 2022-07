Degustar ostras e espumante em Alvor (e cavalgar em Tavira)

Ao fim da tarde, o Morgado do Quintão, que tem a ambição de levar mais longe o vinho algarvio, junta-o às ostras.

Nesta propriedade do século XIX vivem-se dias dionisíacos. O vinho, os sabores da terra e a arte confraternizam alegremente, seja à sombra de uma oliveira com 2.000 anos ou entre algumas das vinhas mais antigas do Algarve.