Vila Origens: o norte de África num hotel de Albufeira

De um complexo arquitetónico histórico nasceu uma pérola neoárabe para descansar do turbilhão desta cidade do Barlavento algarvio.

À entrada, pouco há a denunciar o que se esconde do lado de lá. O cenário muda de figura assim que o portão se abre, dando luz a um vestíbulo neoárabe que imediatamente nos transporta a geografias do Norte de África e do Médio Oriente. É assim o Vila Origens Boutique-Hotel, a nova unidade hoteleira de Albufeira que é reservada a adultos e que resulta da junção de vários edifícios históricos no coração da cidade.