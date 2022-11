Mundial2022: Recordista Ronaldo encabeça 10 repetentes lusos em mundiais

Dez dos 26 jogadores portugueses chamados para o Qatar repetem a presença numa fase final de um Campeonato do Mundo de futebol, numa lista encabeçada pelo capitão Cristiano Ronaldo, recordista entre os eleitos lusos.







Vítor Chi/Cofina

Rui Patrício, Raphaël Guerreiro, Pepe, Rúben Dias, William Carvalho, Bernardo Silva, João Mário, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo e André Silva são os repetentes de 2018, em que a equipa das 'quinas' se ficou pelos oitavos de final, então eliminada pelo Uruguai, que será adversário da seleção nacional na fase de grupos do Mundial2022.O avançado do Manchester United vai participar pela quinta vez num Mundial, depois de ter estado no Alemanha2006, África do Sul2010, Brasil2014 e Rússia2018, sendo que nos últimos três já envergava a braçadeira de capitão, contando com 17 jogos e sete golos na principal prova de seleções.Aos 37 anos, Ronaldo vai para a 10.ª fase final de uma grande competição internacional com Portugal, uma vez que, aos cinco mundiais que vai passar a somar, tem ainda cinco participações em campeonatos da Europa (2004, 2008, 2012, 2016 e 2020).O segundo jogador com mais mundiais pela seleção portuguesa é Pepe, central do FC Porto, hoje convocado pela quarta vez, após presenças em 2010, 2014 e 2018 (oito jogos e um golo).O mais velho entre os 26 convocados por Fernando Santos, com 39 anos, e também o segundo mais internacional deste lote (128 partidas), apenas atrás de Ronaldo (191), conta ainda com presenças nos europeus de 2008, 2012, 2016 e 2020, pelo que, em termos globais, esta será a oitava fase final do defesa luso-brasileiro.Seguem-se o guarda-redes Rui Patrício e o médio William Carvalho - precisamente o terceiro e o quarto mais internacionais entre os eleitos, respetivamente com 104 e 75 - ambos presentes em 2014 e 2018, e que hoje viram confirmada a terceira chamada.Os restantes seis 'repetentes' vão para o seu segundo Mundial, como são os casos de Raphaël Guerreiro, Rúben Dias, Bernardo Silva, João Mário, Bruno Fernandes e André Silva, todos eles convocados para a campanha lusa no Mundial2018.Desta forma, mais de metade (16) dos jogadores convocados para o Qatar vai participar pela primeira vez num Campeonato do Mundo, com o central António Silva, o mais jovem entre os eleitos (19 anos), à cabeça: será estreante não só em fases finais, como em chamadas à seleção AA.Tal como o defesa do Benfica, vão estar pela primeira vez num Mundial os guarda-redes Diogo Costa e José Sá, os defesas Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira e Nuno Mendes, os médios Palhinha, Rúben Neves, Matheus Nunes, Otávio e Vitinha, e os avançados Gonçalo Ramos, João Félix, Rafael Leão e Ricardo Horta.O Campeonato do Mundo realiza-se no Qatar, entre 20 de novembro e 18 de dezembro.Portugal está integrado no grupo H, juntamente com Uruguai, Gana e Coreia do Sul, de Paulo Bento, tendo estreia marcada na competição para 24 de novembro, diante dos ganeses, no Estádio 974, em Doha.