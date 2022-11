Estreia de Portugal no Mundial'2022 marcada para as 16 horas.

15 de novembro Diogo Machado com Ana Bela Ferreira

O onze de Portugal para o jogo com o Gana

Já é conhecido o onze de Portugal para o jogo com o Gana, marcado para as 16 horas, e que marca o arranque da participação portuguesa no Mundial'2022.





A Seleção Nacional vai alinhar com Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Danilo, Rapahel Guerreiro, Rúben Neves, Otávio, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo.No banco: Rui Patrício, José Sá, Diogo Dalot, Pepe, João Palhinha, André Silva, Wiliam Carvalho, Rafael Leão, Vitinha, João Mário, Ricardo Horta, Matheus Nunes, António Silva e Gonçalo Ramos.