Mundial 2022: Portugal chega à mão cheia com a Suíça (5-1)

Está oficialmente dado o pontapé de saída do último jogo dos oitavos de final do mundial do Qatar. A selação das quinas enfrenta a Suíça pela primeira vez num mundial e começa a ganhar.







REUTERS/Kai Pfaffenbach

a bola chegou aos pés de João Félix que chutou para Gonçalo Ramos fazer o 1 - 0 inaugurando assim o marcador.





Diogo Costa, Dalot, Pepe, Rúben Dias, Raphaël Guerreiro, William, Otávio, Bernardo Silva; Bruno Fernandes e João Félix.

Rui Patrício, José Sá, João Palhinha, André Silva, Rafael Leão, Vitinha, João Mário, Rúben Neves, João Cancelo, Ricardo Horta, Matheus Nunes e António Silva.

Aos dezassete minutosBastaram cerca de dezasseis minutos para, aos trinta e três, Pepe marcar o segundo depois de cabecear sem dar hipóteses a Sommer.No arranque da segunda parte, Portugal marcou mais dois golos, aos 51 e aos 55. Primeiro foi Gonaço Ramos a bisar e depois Raphael Guerreiro também fez o gosto ao pé.O golo da Suíça chegou aos 58 por Manuel Akanji.Aos 67 minutos, Gonçalo Ramos marcou o terceiro da conta pessoal. Está feito o hat-trick para o jovem avançado português, que entrou para substituir o capitão Cristiano Ronaldo, que ficou de fora dos titulares.Um jogo cheio de surpresas que começaram ainda antes das equipas entrarem em campo. Cristiano Ronaldo ficou mesmo no banco depois do selecionador Fernando Santo ter optado por Gonçalo Ramos. Ao seu lado conta ainda comJá no banco de suplentes encontra-se, ao lado de CR7,Acompanhe o jogo ao minuto no Record