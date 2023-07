Tiroteio na Nova Zelândia faz três mortos horas antes do arranque do Mundial Feminino de Futebol

Em Auckland, uma das maiores cidades da Nova Zelândia e um dos locais que recebe o Mundial Feminino de Futebol, três pessoas morreram na sequência de um ataque armado. Uma das vítimas mortais foi o atirador, havendo ainda registo de pelo menos outros cinco feridos.







REUTERS/David Rowland



REUTERS/David Rowland

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O ataque terá ocorrido num estaleiro de obras e, de acordo com a imprensa local, foi levado a cabo por um homem de 24 anos que se encontrava em prisão domiciliária mas com isenção para trabalhar.As autoridades já estão a investigar o caso mas garantem não haver indícios de motivações políticas ou ideológicas pelo que o alerta de segurança do país não foi aumentado. A FIFA também já se pronunciou sobre o incidente, garantindo que todas as equipas que estiveram "próximas do local" irão receber qualquer tipo de apoio que necessitem."Obviamente que preferíamos que [o Mundial] não tivesse começado desta forma. Iremos reconhecer o que aconteceu na Cerimónia de Abertura e dar a nossa palavra em como é seguro continuar com o evento", disse o primeiro-ministro da Nova Zelândia, Chris Hipkins, aos jornalistas momentos depois do crime.O arranque do nono Campeonato do Mundo foi marcado pela cerimónia de abertura e o jogo entre a Nova Zelândia e a Noruega onde as jogadores usaram braçadeiras pretas e fizeram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas.A seleção portuguesa, que compete no Grupo E, estreia-se na prova no domingo frente aos Países Baixos, a partir das 19:30 locais (08:30 de Lisboa). No dia 27 de julho, às 19:30 locais (08:30 de Lisboa), joga com o Vietname e a 01 de agosto, às 19:00 (08:00 de Lisboa), defronta os Estados Unidos.A cidade de Auckland recebeu nos últimos dias milhares de atletas, equipas desportivas e turistas para o evento que está a ser organizado pela Austrália e Nova Zelândia.