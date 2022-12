Fernando Santos não gostou das declarações de Ronaldo. O que é que vai acontecer? Nada

Portugal entra hoje em campo para defender a continuidade no Mundial do Qatar. Mas o futebol da seleção interessa pouco. O assunto que domina? Os estados de espírito do capitão.

"Vi as imagens na televisão e não gostei. Não gostei mesmo nada." A frase é dita com assertividade pelo nosso selecionador nacional. E o alvo é Cristiano Ronaldo, o capitão, que no jogo de sexta-feira lhe dedicou uns mimos enquanto protestava pela sua substituição frente à Coreia do Sul.