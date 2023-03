Rejeitado pedido de liberdade condicional de Oscar Pistorius

O antigo tcampeão paralímpico sul-africano Oscar Pistorius vai continuar preso por matar a namorada, Reeva Steenkamp, em 2013, crime que o condenou a uma pena de treze anos e cinco meses.







REUTERS/Siphiwe Sibeko/File Photo

O pedido de libertação condicional foi negado e Pistorius terá que esperar mais um ano para que a sua situação seja novamente avaliada pelo tribunal. A decisão foi tomada por uma comissão que avaliou as condições psicológicas e o comportamento do ex-atleta na prisão.A recusa do pedido foi anunciada pela advogada dos pais de Reeva Steenkamp, Tania Koen. Após o anúncio a advogada referiu: "Não sei com que fundamentos o pedido foi recusado, apenas fomos informados de que foi recusado e de que seria revisto dentro de um ano".O pedido para que saísse em liberdade condicional foi feito há mais de um ano e incluiu uma reunião com os pais da vítima, que ocorreu em novembro de 2022. Nessa reunião, Oscar Pistorius voltou a negar ter cometido o crime pelo que a família da namorada se manteve contra a liberdade condicional: "Ele é um assassino. Deve permanecer na prisão", consideraram os pais de Reeva Steenkamp.A lei sul-africana prevê que um condenado que tenha cumprido metade da sua pena possa beneficiar de um ajuste das medidas penais, que pode ou não resultar em uma libertação sob forma condicional.O Departamento dos Serviços Prisionais sul-africano emitiu esta sexta-feira um comunicado em que explica que o pedido de libertação foi negado uma vez que o "ex-atleta não cumpriu ainda o período mínimo de detenção".Oscar Pistorius foi condenado, em 2017, pela morte da namorada, que tinha 29 anos, depois de a assassinar com quatro tiros através da porta da casa de banho da casa do casal. Durante todo o julgamento afirmou que pensava que se encontrava um ladrão dentro da casa de banho.Pistorius ficou conhecido no mundo do atletismo como Blade Runner devido às suas próteses de lâmina de carbono. Foi campeão paralímpico em 200 metros em Atenas, 2001 e em Pequim, 2008, foi campeão de 100, 200 e 400 metros.