Atriz espanhola Ana Obregón foi mãe aos 68 anos

A revelação foi feita esta semana, na revista ¡Hola! , onde se vê a atriz a sair de um hospital em Miami, nos Estados Unidos, de cadeira de rodas com a criança ao colo. O nascimento terá acontecido no dia 20 deste mês, apenas dois dias depois do aniversário da atriz.Ana Obregón já tinha sido mãe em 1993, altura em teve o seu primeiro filho, Álex Lequio, fruto de uma relação com Alessandro Lequio. O jovem viria a morrer em 2020, com apenas 27 anos, vítima de um cancro.Segundo a publicação, as únicas pessoas que sabiam do processo eram as suas irmãs, assim como o ex-companheiro e pai do primeiro filho. Já em Espanha - onde a prática é ilegal - a notícia foi recebida com bastante controvérsia, tendo Irene Montero, ministra da Igualdade, considerado que esta é "uma forma clara de violência contra as mulheres" uma vez que "apenas as pessoas que vivem em situações precárias" aceitam ser barrigas de aluguer.Ainda assim, Ana Obregón está longe de ser a primeira vedeta internacional a ter um filho através deste método e os nomes são vários passando pelas irmãs Kim e Khloé Kardashian, Nick Jonas ou até mesmo o futebolista português Cristiano Ronaldo.Os Estados Unidos costumam ser o país de eleição dos famosos, por ter estados com uma legislação bastante permissiva e um leque de agências considerável. Já os procedimentos, esses não são baratos e podem custar entre 110 mil a 185 mil euros.A nível profissional, Ana Obregón, segundo o El País, tem participado nos últimos tempos em programas televisivos como o Mask Singer,e começou a preparar uma série sobre a sua vida. Já a titulo mais pessoal, lançou há poucos dias um livro que o filho começou a escrever e criou uma fundação com o seu nome para apoiar investigações para o tratamento de cancros.