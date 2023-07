Leslie Van Houten. 53 anos depois, foi libertada uma assassina da “família Manson”

Com 19 anos foi condenada por dois assassinatos e por ter feito parte do grupo liderado por Charles Manson. Agora, aos 73 anos, conseguiu a liberdade condicional.

Leslie Van Houten tem 73 anos e saiu esta terça-feira de uma prisão feminina na Califórnia, depois de ter cumprido mais de 50 anos de pena. Foi condenada em 1971 por ter assassinado, em 1969, o dono de um supermercado, Leno LaBianca, e a sua esposa Rosemary LaBianca, em Los Angeles. Sabe-se que enquanto Leslie segurava as vítimas, outra pessoa tinha a função de as esfaquear. A então jovem de 19 anos fazia parte do culto liderado por Charles Manson, que se celebrizou pelo homicídio da atriz Sharon Tate.





Charles Manson era o líder de uma seita assassina chamada "família Manson", cujo objetivo era que os homicídios por ele ordenados dessem início a uma guerra racial, denominada de "Helter Skelter", em homenagem a uma famosa canção dos Beatles. Além de Leno e Rosemary, também a atriz Sharon Tate, o cabeleireiro das estrelas de Hollywood Jay Sebring, e outras cinco pessoas foram assassinadas por este grupo. Vários dos membros da "família" acabaram por ser julgados e condenados à morte. Enquanto o líder acabou por morrer na prisão, em 2017, Van Houten, que era a sua mais jovem seguidora, conseguiu a sua libertação da prisão 53 anos depois, revelou a advogada Nancy Tetreault disse à agência de notícias, Associated Press.

Leslie Van Houten vai ficar em liberdade condicional supervisionada, segundo um comunicado da porta-voz do Departamento de Correções e Reabilitação da Califórnia, Mary Ximenez. Em várias audiências, Leslie Van Houten fez questão de expressar o seu arrependimento por se ter envolvido na família Manson. "Acreditei em tudo o que ele dizia", disse numa audiência em 2002.

Esta não foi a primeira vez que Leslie tentou pedir a liberdade condicional. Anteriormente já tinham sido realizados cinco pedidos, que foram recusados pelo governador da Califórnia Gavin Newsom, pelo seu antecessor Jerry Brown, e da última vez, a decisão veio de um tribunal de recurso da Califórnia, em 2020.

Numa declaração feita na semana passada, o governador Newsom afirmou que estava desiludido com a libertação da jovem e garantiu que 50 anos depois "de o culto Manson ter cometido estes assassínios brutais, as famílias das vítimas ainda sentem o seu impacto".

Agora, fora da prisão, Van Houten deverá passar cerca de um ano numa casa de reintegração, onde vai aprender a navegar numa realidade muito diferente daquela que em vivia, antes de ser colocada atrás das grades pela primeira vez. Com o retorno a casa, Leslie vai ter de aprender algumas habilidades básicas, como ir a um supermercado, obter um cartão de débito e aprender a conduzir um carro, segundo a advogada.

"Ela tem de aprender a usar a Internet. Tem de aprender a comprar coisas sem dinheiro", disse Nancy Tetreault à Associated Press. "É um mundo muito diferente do que quando ela entrou na prisão."