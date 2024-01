Oscar Pistorius sai da prisão 11 anos depois de matar a namorada

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Onze anos após matar a namorada e depois de cumprir uma pena de prisão de nove anos, Oscar Pistorius foi libertado esta sexta-feira, continuando a cumprir a sua pena em liberdade condicional.



Oscar Pistorius foi detido em 14 de fevereiro de 2013, acusado de ter matado a sua namorada, Reeva Steenkamp. Durante o julgamento, o atleta alegava ter confundido a mulher com um ladrão contra quem disparou fatalmente. Foram feitos quatro disparos através da porta da casa de banho, que estava fechada. Segundo o atleta, só quando bateu na porta com um taco é que se apercebeu que quem estava no interior era a sua namorada.



Os procuradores alegaram que os disparos foram feitos depois de o casal ter discutido, uma ideia corroborada pelos vizinhos. Reeva Steenkamp era uma modelo sul-africana, nascida em 1983, na Cidade do Cabo. Morreu aos 29 anos.



Em setembro de 2014, Oscar foi considerado culpado por homicídio e condenado a 13 anos e cinco meses de prisão.









REUTERS/Siphiwe Sibeko/File Photo