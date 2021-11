O passado secreto do namorado de Alexandra Lencastre

Há cinco anos reformado, no dia 18 de março de 2011 Januário Martins abriu a porta da garagem do prédio, na rua General Pimenta de Castro, em Lisboa, entrando no interior com o seu “vistoso”, como descreveu a Polícia Judiciária (PJ), Audi A3. A neta, que fazia 7 anos naquele dia, acompanhava-o. Ainda a porta estava a regressar à posição normal, quando dois homens entraram de rompante, ameaçando-os “de pistola em punho”, lê-se ainda no relatório dos inspetores da PJ.



Alguma resistência do avô e os gritos da criança, porém, fizeram com que os dois assaltantes fossem “forçados a colocar-se em fuga”, uma vez que os vizinhos poderiam ser alertados. Ainda assim, conseguiram levar 300 euros, dados pelo próprio Januário, depois de uma brevíssima negociação para que não lhe roubassem o fio de ouro, que tinha uma medalha oferecida pelo Rei de Espanha. O dinheiro foi depois dividido por seis: os dois assaltantes e mais quatro membros do grupo.



“Em passo acelerado primeiro, e em corrida seguidamente, os autores entraram num táxi que se encontrava parado à espera, após a esquina, em direção à Avenida Frei Miguel Contreiras, e que arrancou em grande velocidade para esta artéria”, descreveu ainda o relatório policial.