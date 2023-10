Cristiano abraça artista no Irão. Um gesto que pode ser punido com 100 chicotadas

No passado mês de setembro o Al Nassr, clube pelo qual joga Cristiano Ronaldo, publicou um vídeo do craque português a dar um beijo e um abraço a uma artista iraniana deficiente. O encontro entre os dois aconteceu no Irão, país onde este tipo de interação é considerada crime.







De acordo com as informações avançadas agora pelo canal italiano La7, o jogador incorre agora num crime de adultério. No país do Médio Oriente o gesto vale uma pena de até 100 chicotadas e poderá ser aplicada, caso Ronaldo volte a visitar o país.O episódio ocorreu num momento em que a artista Fatemeh Nasrabadi estava de visita à sede da equipa do Irão, para presentear o jogador português com dois dos seus retratos. Durante o encontro, a artista recebeu uma camisola do Al Nassr, com o nome e o número do craque português.O momento valeu uma publicação no Instagram de Fatemeh Nasrabadi. "A doar as minhas pinturas a Cristiano Ronaldo. Em primeiro lugar agradeço ao grande Deus e depois a todo o querido povo do Irão e a todos aqueles que me ajudaram a concretizar o meu sonho."A iraniana é uma grande fã do futebol, tanto que há alguns anos os seus retratos sobre Ronaldo lhe valeram artigos nos jornais. É agora conhecida por pintar retratos detalhados com os pés, já que 85% do seu corpo se encontra paralisado, devido a complicações durante o parto.