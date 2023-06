Ronaldo é a principal figura, mas Benzema também já se mudou para lá e podem seguir-se outros craques, como Bernardo Silva. Todos com salários milionários. Esta parada de estrelas vai ajudar a desenvolver o futebol e abrir o país ao mundo ou será só uma moda passageira como aconteceu no Extremo Oriente?

Pelé, Eusébio, Beckenbauer e Cruijjf jogaram na Liga dos EUA nas décadas de 70 e 80; Anelka, Drogba, Hulk ou Tévez fizeram-no na China já no século XXI; e agora Cristiano Ronaldo e Benzema são as maiores figuras da Liga saudita, o novo Eldorado do futebol mundial, que está a seduzir os craques com ofertas faraónicas.