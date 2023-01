O avançado português revelou que teve propostas de mais clubes, incluindo "várias oportunidades na Europa" mas não só, "clubes do Brasil, Austrália, Estados Unidos" e até propostas para voltar a Portugal.

A festa de apresentação de Cristiano Ronaldo no Al Nassr

Cristiano Ronaldo já foi apresentado aos adeptos do Al Nassr. O internacional português aterrou na noite de segunda-feira, 2, na capital da Arábia Saudita, acompanhado pela sua família, à chegada o avançado tinha à sua espera elementos do clube e crianças equipadas a rigor que lhe ofereceram flores amarelas, cor do clube.