Jada Pinkett revelou estar separada de Will Smith desde 2016

Jada Pinkett Smith revelou ao canal NBC News que o seu relacionamento com Will Smith chegou ao fim e que ambos vivem "vidas completamente separadas" desde 2016. As revelações surgem no momento em que a atriz de Pantera Negra está prestes a revelar toda a verdade no seu novo livro de memórias Worthy, que irá ser lançado a 17 de outubro.







REUTERS/Danny Moloshok

A "fachada", como é designada, manteve-se durante sete anos uma vez o casal ainda "não estava pronto" para assumir o fim do relacionamento. Esta revelação surge agora, mais de um ano depois do polémico momento em que Will Smith deu uma chapada ao comediante Chris Rock na cerimónia dos Óscares, pelo mesmo ter feito um comentário sobre a falta de cabelo de Jada, a sua mulher aos olhos do mundo.Sobre o que levou ao fim de relacionamento a atriz não se adiantou muito. "O que acabou com o nosso relacionamento foram várias coisas. Quando chegámos a 2016, estávamos exaustos de tentar. Acho que nós os dois ainda estávamos presos na nossa fantasia sobre o que pensávamos que a outra pessoa deveria ser", contou à jornalista americana da NBC News, Hoda Kotb.Will e Jada Smith encontram-se a fazer vida separadas. A única coisa que os une é o papel que garante que ambos continuam legalmente casados. "Então não foi um divórcio no papel, mas foi um divórcio", questionou a jornalista. "Certo", respondeu a atriz de 52 anos.Jada acrescentou ainda que nunca teve a coragem de levar o seu divórcio até ao fim porque prometeu que nunca o iria fazer. "Prometi que nunca iria haver um motivo para nos divorciarmos. Simplesmente ainda não fui capaz de quebrar essa promessa", confessou.Em 2020, durante uma entrevista do Red Talk, o casal de atores já tinham abordado que o seu casamento tinha "passado por um momento muito difícil". O que não sabíamos até agora era que ambos já não estariam numa relação.Nas suas memórias, a atriz partilha ainda a sua "depressão suicida", a "relação com o rapper Tupac Shakur", a sua "redescoberta pessoal" e a "celebração do autêntico poder feminino", de acordo com a editora Dey Sreet Books.Jada e Will Smith casaram-se em 1997, e de acordo com as revelações feitas agora estiveram casados quase 20 anos. Têm dois filhos, Jaden Smith, de 24 anos, e Willow Smith, de 21. Will tem ainda um filho mais velho, Trey, de 29 anos, fruto do primeiro casamento com Sheree Zampino.