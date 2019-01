Está marcado para o dia 6 de março, no Campus da Justiça, em Lisboa, o início da fase de instrução do processo relativo ao ataque à Academia de Alcochete do Sporting. O juiz Carlos Delca (foi o juiz da fase de inquéritos e será o juiz desta fase instrutória) marcou para dia 13 de março, às 10h00, a audição do antigo presidente do Sporting Bruno de Carvalho e a inquirição de testemunhas indicadas pela defesa do ex-dirigente.

Segundo o Correio da Manhã, Carlos Delca recusou ouvir, nesta fase, Jorge Jesus e William, defendendo que tanto o antigo treinador dos "leões, como o ex-jogador foram ouvidos no inquérito. Assim sendo, se voltarem a ser ouvidos é num possível julgamento e nunca em fase de instrução.

A fase de instrução foi requerida por mais de uma dezena de arguidos, entre os quais o ex-presidente do Sporting e o antigo oficial de ligação aos adeptos do clube Bruno Jacinto. Nuno Mendes, conhecido como Mustafá e líder da claque Juventude Leonina, ao contrário do que a sua defesa tinha anunciado no ano passado, não requereu a abertura de instrução. Segundo fonte judicial avançou à Lusa, Fernando Mendes, ex-líder da Juve Leo, assim como outros arguidos, entregaram o requerimento de abertura de instrução já fora do prazo.

Em janeiro deste ano, o TIC do Barreiro declarou a especial complexidade do processo da invasão à Academia do Sporting, pedida pelo Ministério Público, o que, consequentemente, dilatou o prazo de prisão preventiva dos arguidos. Esta decisão teve como consequência direta o alargamento do prazo (até 21 de setembro deste ano) para que o TIC do Barreiro profira a decisão instrutória (se o processo segue para julgamento), sem que 23 dos arguidos sejam colocados em liberdade.