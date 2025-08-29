José Mourinho despedido do Fenerbahçe

Edição de 26 de agosto a 1 de setembro

José Mourinho já não é treinador do Fenerbahçe. O clube turco emitiu esta manhã um comunicado nas redes sociais, dando conta da saída do treinador português, que tinha mais um ano de contrato.



Mourinho em destaque com polo Adidas esgotado na loja

"Despedimo-nos de José Mourinho, que era o treinador da nossa equipa profissional de futebol A desde a época 2024-2025. Agradecemos-lhe os seus esforços pela nossa equipa e desejamos-lhe sucesso na sua futura carreira", escreveu o clube de Istambul nas redes sociais.

A saída do treinador aconteceu poucos dias depois de o clube ter falhado o acesso à fase de liga da Champions. O Fenerbahçe foi eliminado pelo Benfica no playoff, tendo empatado em casa, num jogo sem golos, perdendo depois na Luz, com um golo de Aktürkoglu.

KAMUOYUNUN BILGISINEProfesyonel Futbol A Takimimizin 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarimiz ayrilmistir. Kendisine bugüne kadar takimimiz için verdigi emekler için tesekkür eder, gelecek kariyerinde basarilar dileriz.… pic.twitter.com/7MpkzNhEN4 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2025