José Mourinho despedido do Fenerbahçe

Record
Não conseguiu entrar na Liga dos Campeões.

José Mourinho já não é treinador do Fenerbahçe. O clube turco emitiu esta manhã um comunicado nas redes sociais, dando conta da saída do treinador português, que tinha mais um ano de contrato.

"Despedimo-nos de José Mourinho, que era o treinador da nossa equipa profissional de futebol A desde a época 2024-2025. Agradecemos-lhe os seus esforços pela nossa equipa e desejamos-lhe sucesso na sua futura carreira", escreveu o clube de Istambul nas redes sociais.

A saída do treinador aconteceu poucos dias depois de o clube ter falhado o acesso à fase de liga da Champions. O Fenerbahçe foi eliminado pelo Benfica no playoff, tendo empatado em casa, num jogo sem golos, perdendo depois na Luz, com um golo de Aktürkoglu. 

