Enquanto os jogadores e equipa técnica do Sporting eram insultados e ameaçados por elementos da claque Juventude Leonina, nomeadamente Fernando Barata, mais conhecido por Fernando Mendes, depois da derrota contra o Marítimo, na Madeira, jogo que afastou os "leões" da pré-eliminatória da Liga dos Capeões, o ambiente em grupos de WhatsApp não era melhor.

No "Exército Indomável", grupo criado na referida rede social por Tiago Silva - conhecido por Bocas - 14 elementos da claque trocam mensagens sobre a partida. "Esse Patrício é uma ganda merda, não vale um caralho, esse é que devia levar umas kinkas, sargento dá uma por mim no Patrício [sic]", escreveu Gustavo da Conceição Tavares, pelas 19h09 de 13 de Maio, segundo o despacho final de acusação às agressões na Academia de Alcochete, elaboradora pela procuradora Cândida Vilar. A resposta surge pronta e lança a ideia de um ataque ao centro de treinos: "Tb sou dessa opinião de ir a Alcochete, mas poucos, 20/30, vou me organizar para ir já amanha de manha para baixo [sic]." Sete dos elementos que ali se encontravam a trocar insultos e planos de ataque são arguidos.

"Filhos da puta e era leva na boca já aí na Madeira [sic]", escreve Alano Silva pelas 20h00, recebendo resposta de João Moreira: "tochada neles!" O então guarda-redes dos "leões" Rui Patrício é um dos principais alvos da ira inicial do grupo, pois ter-se-á recusado a falar com os adeptos. "É uma grande merda", escreve-se. Os elementos estão a discutir uma possível espera no aeroporto ou nas garagens do Estádio de Alvalade, quando Valter Semedo, que estava na Madeira, conta que o jogador Acuña chamou "bué vezes filhos da puta" à claque, no final do jogo.

O relógio marca as 20h46 quando João Moreira lança a ideia de irem a "Alcochete antes do Jamor", referindo-se ao estádio onde se disputava a final da Taça de Portugal, a 20 de Maio. A ideia é bem recebida pelos restantes colegas e começa a discutir-se a preparação do ataque. Uns defendiam um grupo pequeno, "todos tapados", para partir carros e "caçar" jogador na estrada de saída". Valter defendia que devia ir "tudo" porque era "para bater mesmo". "Mais vale poucos e bons e sem dar canas do que muitos e fracos", acrescenta Moreira. "Se queres uma coisa bem feita temos de ser nós o núcleo", atira ainda. Para o Ministério Público, está a referir-se ao staff do presidente da Juventude Leonina, Nuno "Mustafá" Mendes.

Alguns elementos vão avançado com a ideia de se mandarem miúdos mais novos às garagens do estádio para furar pneus aos jogadores. Moreira defende ser necessário actuar enquanto as atenções estavam concentradas na Madeira, porque "insultar membros da Juve Leo pagasse caro (sic)". "Deus perdoa, a Juve Leo não", acrescenta.

Neste mesmo grupo, pelas 20h57 de dia 14 de Maio, segunda-feira, Alano Silva pergunta se "há Academia ou não" no dia seguinte. Perante as respostas positivas, Alano diz a Valter para incluir Os Casuais – ala radical da claque – nos planos e criar um novo grupo que permitisse que todos estivessem em sintonia. Uma hora depois, Os Casuais "já estão falados" e os elementos procurar reunir reforços da claque. "É para avacalhar em grande", promete Valter Semedo. Pelas 22h17, Bruno Monteiro diz só poder estar presente no ataque se este for à tarde, sendo que o horário é confirmado por Hugo Ribeiro.

Segundo o Ministério Público, "deste grupo, faz parte Nuno Mendes, o qual apesar de não manter conversas através do grupo WhatsApp, tinha conhecimento das mesmas". O líder da Juventude Leonina, que só regressa do Funchal no dia a seguir à derrota, encontra-se no aeroporto do Funchal na companhia de Fernando Mendes e do oficial de ligação aos adeptos, quando confidencia já ter autorização do então presidente do Sporting, Bruno de Carvalho. "Já falei com o presidente e ele disse-me: desta vez, façam o que quiserem aos jogadores!", disse, acrescentando que BdC o tinha informado que "Jorge Jesus já não era treinador do Sporting."

"Têm mesmo que levar nos cornos todos"

As movimentações online desenrolam-se ao mesmo tempo em vários grupos. Num deles, o "Piranhas on tour", administrado por Valter Semedo, reúnem-se dez elementos da Juve Leo, que trocam mensagens entre si, que são, segundo o Ministério Público, "consubstanciadas em críticas violentas aos jogadores e manifestando a intenção de os ofender corporalmente".

As trocas de mensagens começam igualmente logo após o términus da partida. Os elementos querem "apertar" os jogadores e a primeira ideia também passa por uma deslocação ao estádio. "Vou partir tudo", diz Ricardo Neves. Acuña é igualmente o alvo da fúria deste grupo, que lança a ideia de procurar o jogador "mesmo em casa". "Têm mesmo que levar nos cornos todos", atira Valter Semedo, que participa nos dois grupos de conversação.

No dia 14 de Maio, os planos tornam-se mais claros e Emanuel Calças procura saber quem vai e não vai, tentando recrutar o maior número de elementos. "Eu vou dar bastonada no Patrício", "Jornalistas tbm é para varrer tudo! [sic]". É pedido que se levem tochas e balaclavas (gorros que tapam a quase totalidade da cara) e que se faça um pacto de silêncio: "não há infos para fora, nem antes nem depois [sic]".

"Levam todos menos o Bruno Fernandes. Até o Coentrão. Não vou andar aqui a escolher ninguém. É bater em todos e ponto", diz Ricardo Neves, citado pelo Ministério Público. As conversas ganham ritmo e o arguido começa a sugerir a divisão dos jogadores pelos agressores: "um jogador para cada um", "Mini fica com o Podence, para ser taco a taco","apanho foi lhe um chocolate fica logo estendido [sic]", "Bas Dost é para o Neves", "Samuka ficas com o Jesus", "Fico com o Battaglia fdp [sic]". Neves termina dizendo que "ninguém fica com ninguém". "Rodinha no chão, pontapés na cabeça e vão-se foder", lê-se na acusação.

Há quem ameaçe levar caçadeiras

"Os jogadores têm que pensar que o Iraque chegou para eles." Valter Semedo deixou esta mensagem num grupo criado às 22h03 de 14 de Maio, que se chamou "Academia Amanhã". O objectivo era reunir elementos que quisessem participar no ataque e tratar da logística. O Ministério Público assegura que a decisão foi tomada já com o conhecimento de Bruno de Carvalho.

Para Ricardo Neves, o plano é claro: "Chegar e bater, estou farto de conversas. Primeiros a levar são os jornalistas que vão estar na entrada". "Por mim leva tudo menos o Bruno Fernandes. Desde que dê para tapar a cara é tranquilo", acrescentou. Entre as várias mensagens trocadas, pede-se novamente que sejam levados gorros, além de foguetes.

O grupo decide que o melhor é ir 30 minutos antes da hora do treino, que já sabem ser às 17h00, e que se desloquem "em caravana". "Paramos os carros e vamos lá para dentro", escreve-se. Controlar os seguranças da academia é outra das preocupações.

Pelas 05h54 de 15 Maio, dia do ataque, João Gomes envia uma mensagem para os companheiros. "Dentro, vamos com tudo", escreveu. O dia avança com trocas de boleias, pedidos de material, indicações para posições e pontos de fuga e dicas para que se vistam de preto. Há quem meta o dia de folga no trabalho para participar no ataque e pede-se também que não se "fale por linhas de tlf normais [sic]" e que as conversas sejam apagadas. O tom violento está patente em vários comentários. João Gonçalves diz que leva uma caçadeira para "arrancar a cabeça do fdp do Acuña [sic]".

A pressão de Bruno de Carvalho e as mensagens finais

Em Alvalade, o ambiente não se mostrava mais tranquilo. A 14 de Maio, Bruno de Carvalho começa por reunir com elementos da direcção e o director desportivo, André Geraldes. "Num tom desabrido", segundo o Ministério Público, dirige-se aos presentes dizendo que a final da Taça – que o Sporting disputaria frente ao Desp. Aves – era para ele "merda", "um furúnculo no cú". Pergunta a cada um dos presentes se estavam com ele "acontecesse o que acontecesse" e que quem assim não o fizesse "ia com o caralho". Os presentes na reunião são convocados para comparecer em Alcochete, às 16h00 do dia seguinte.

Às 18h00, há uma reunião com os jogadores. Acuña está no centro das atenções. "Porque fizeste aquilo ao chefe da claque? Logo a ele. Tenho um problema tremendo, estiveram a ligar-me a noite toda, os gajos da claque, a dizer que te queriam apanhar, queriam a tua morada…", diz ao internacional argentino, assegurando que estava a tentar resolver a situação.

Segundo o Ministério Público, entre os dias 12 e 14 de Maio, Fernando Mendes, antigo líder da Juve Leo e um dos seus elementos mais importantes, ligou várias vezes a BdC, estabelecendo ainda contactos com Mustafá. A acusação diz ainda que o plano delineado pelos elementos da claque "visava ofender corporalmente todos os jogadores e elementos da equipa técnica, privá-los da liberdade, ameaçá-los, bem como destruir-lhes os seus veículos que sabiam ser de alta cilindrada e de elevador valor patrimonial". Para a procuradora Cândida Vidal, "Bruno de Carvalho determinou aos elementos da claque a prática de acções violentas contra os jogadores, treinador e restantes elementos da equipa técnica".

O plano criado no WhatsApp estava finalmente em marcha. Pelas 12h34 de 15 de Maio, o oficial de ligação aos adeptos, Bruno Jacinto, e Tiago da Silva trocam mensagens. O funcionários dos "leões" pergunta "como estão as coisas" e se "sempre vão à Academia". Tiago confirma que vão, mas pede para que não sejam feitos comentários. "Mas o Musta [ndr: Mustafá] falou com o presi ou o André?", questiona Jacinto. Tiago diz que acha que não, mas que o grupo já deve reunir umas 100 pessoas. Mais tarde, encontram-se os dois, juntamente com Fernando Mendes, junto ao pavilhão do Sporting – é aí que o antigo presidente da Juve Leo diz ao OLA que se vai deslocar à Academia também. Horas depois, a academia era invadida.

No total, há 44 arguidos no processo que investiga o ataque de 15 de Maio. Destes, 38 estão em prisão preventiva e seis sujeitos a termo de identidade e residência, nomeadamente, Bruno de Carvalho e Mustafá, que foram detidos no domingo e libertados na quinta-feira, com obrigatoriedade de se apresentarem diariamente às autoridades e com caução de 70 mil euros.