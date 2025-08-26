Sábado – Pense por si

A vida dentro do resort mais secreto do País

Ana Taborda
26 de agosto de 2025

O helicóptero do Costa Terra transporta os clientes até uma herdade vigiada por drones e equipas de segurança. Lá dentro constroem-se casas de luxo com saunas e piscinas aquecidas – e serve-se sushi no pinhal.

Quando aterrou no aeroporto de Tires num jato privado, no passado dia 20 de julho, Nicole Kidman já tinha à sua espera o helicóptero do Costa Terra Golf & Ocean Club. A distância de poucos metros entre as duas aeronaves permitiu que a atriz viajasse discretamente até ao condomínio mais secreto do País, a 10 minutos de Melides e a meia hora da Comporta. “De Tires até lá não demoram mais de 20 minutos de helicóptero. O Costa Terra ainda não tem heliporto, mas há vários locais dentro da propriedade onde podem aterrar legalmente. Para já, também só têm um helicóptero, mas quando precisam de mais, alugam”, revela à SÁBADO uma fonte que conhece bem o resort.

