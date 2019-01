Dos episódios ocorridos a 20 de janeiro no Bairro da Jamaica aos carros e ecopontos incendiados, passando pelos confrontos entre residentes e polícia em manifestação no Marquês, o jornal britânico The Guardian decidiu retratar a outra realidade do nosso país.

Os incidentes de violência policial e vandalização testemunhados em Portugal na última semana e meia chegaram ao Reino Unido. Dos episódios ocorridos a 20 de janeiro no Bairro da Jamaica aos carros e ecopontos incendiados, passando pelos confrontos entre residentes e polícia em manifestação no Marquês, o jornal britânico The Guardian decidiu retratar a outra realidade do nosso país.

"A maioria dos residentes daqui são pessoas normais: vão à escola, trabalham, pagam as suas contas, pagam impostos, contribuem para a sociedade como qualquer pessoa", afirma Liliana Jordão, residente do Bairro da Jamaica, ao jornal. "Mas se o Bairro da Jamaica já tinha má reputação, agora parece-se com um jardim zoológico."

O jornal faz referência à briga entre duas residentes que obrigou à intervenção da polícia, filmada depois a bater, empurrar e arrastar qualquer pessoa que se atravessasse no seu caminho. "Quando vi o vídeo, a maneira como trataram aquelas mulheres, até chorei", conta a mulher de 27 anos à publicação britânica. "Podia ser a minha mãe. Pensei para mim mesma: ‘Não, já chega, tenho de fazer algo’".

No dia seguinte, cerca de 300 pessoas estiveram junto ao Ministério da Administração Interna, no Terreiro do Paço, Lisboa, numa demonstração contra a "brutalidade policial racista", como refere o artigo. Os dias seguintes em Lisboa e Setúbal foram marcados por carros, ecopontos e esquadras incendiadas sob o mote "Há várias Jamaicas".

"Imigrantes africanos são obrigados a trabalhar em condições precárias, muitas vezes tendo de recorrer à construção ilegal das suas próprias casas, na periferia da cidade", afirma ao jornal António Brito Guterres, que trabalha como assistente social. "É aqui que começa a segregação dos imigrantes africanos de língua portuguesa e das gerações subsequentes, no resto da cidade."

Guterres fala ao The Guardian de como bairros como o da Jamaica se torna "zonas sensíveis" para as autoridades portuguesas mas avisa que tal não está relacionado com as taxas de criminalidade. "É sobre preconceito racial dentro da polícia", garante.

Para Cândido Pedro, também residente do Bairro da Jamaica, este era um protesto que já adivinhado há muito. "A manifestação tem muito a ver com coisas que se têm acumulado por muito tempo. Temos muitos jovens que querem ser parte da sociedade mas encontram-se totalmente marginalizados. O que aconteceu aqui foi a última gota", afirma ao jornal.