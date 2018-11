A carregar o vídeo ...

A CMTV divulgou imagens do ataque a Alcochete onde é possível ver-se um adepto a entrar na zona de acesso aos balneários com um cinto na mão, o mesmo usado para agredir o jogador do Sporting Bas Dost.

11:15

Sporting: Quando adeptos entraram nos balneários de cinto na mão













